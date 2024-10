บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 2 รางวัลในงาน IAA Awards 2024

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)รับรางวัล Outstanding CFO และ Outstanding IR ในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค จากนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2024 โดยได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกองทุนในเชิงลึก ตรงประเด็น และชัดเจน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานดีเด่น มีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)เมื่อเร็วๆนี้การได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บี.กริม ที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสำหรับรางวัล IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ใน 14 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ผ่านการให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ ทำให้เกิดบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพไปสู่นักลงทุน