เปิดกลยุทธ์ Cacao Everywhere คาเฟ่ช็อคโกแลตแบรนด์ไทย ชูวันสต๊อปเซอร์วิส ‘ชิม-ช้อป-ชิล’ แห่งแรก@สามย่าน

Cacao Everywhere เปิดโมเดลธุรกิจ คาเฟ่แบรนด์ไทยหัวใจ ‘ช็อกโกแลต เลิฟเวอร์’ สเปซแห่งแรกใจกลางสามย่าน 9 ตุลาคมนี้ ชูคอนเซ็ปต์คราฟท์ช็อกโกแลต “ชิม-ช้อป-ชิล’ จัดเต็มเมนูพิเศษ รสชาติเข้มข้นจากเกษตรกร สินค้านวัตกรรม เอาใจนักท่องเที่ยว ชุมชน และคนรุ่นใหม่ ที่มองหาเมนูอร่อยพร้อมใส่ใจความยั่งยืน ตั้งเป้า 3 ปี รุก 10 สาขาแฟรนไชส์เมืองท่องเที่ยวทั่วไทย เตรียมปักธงปีที่ 4-5-6 บุกตลาดเอเชียเต็มตัวนายบดินทร์ เจริญพงศ์ชัย ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด โคเวอรี่ จำกัด แบรนด์ Cacao Everywhere เปิดเผยว่า Cacao Everywhere เป็นธุรกิจที่มีจุดเริ่มต้นจากความรักในคราฟท์ช็อกโกแลต พัฒนาต่อยอดมาสู่คอนเซ็ปต์คาเฟ่ที่มี “ช็อกโกแลต” เป็นหัวใจหลักของโมเดลธุรกิจ ซึ่งยึดแนวคิดการบริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นตั้งแต่ “ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ” โดยมีผู้ได้รับประโยชน์เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดโกโก้ ผู้ขาย และ ผู้บริโภคโดย Cacao Everywhere ตั้งใจให้เป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนุก และ ครีเอทีฟ พร้อมกับมีความรู้จริงเรื่องคราฟท์ช็อกโกแลต ซึ่งคอนเซ็ปต์ของ Cacao Everywhere คาเฟ่แห่งแรก ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2567 นี้ตั้งอยู่ที่ Art4C ข้างสามย่านมิตรทาวน์ เป็นวันสต็อปชอปปิ้ง (One-Stop-Shopping) ขนาด 1-2 คูหา เน้นดีไซน์บรรยากาศให้เป็นสเปซสำหรับคนที่ชื่นชอบช็อกโกแลตได้มาทำความรู้จักกับคราฟท์ช็อกโกแลตอย่างแท้จริงภายในร้าน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็น คาเฟ่ ซึ่งมีเมนูที่คิดพิเศษ ได้แก่ Iced Roasted Almond Choc Heaven ที่นำความหอมของอัลมอนด์ทั้งเปลือกที่คั่วสุกแล้ว มาเพิ่มรสชาติให้ช็อกโกแลตไทย และ Cacao Cider Honey Lemon นำโกโก้นิบส์ที่ผ่านการหมัก คั่วจนหอม พร้อมสารอาหารดี ๆ ผสมกับสูตรน้ำผึ้งแท้จากเกสรดอกไม้ และเลม่อน โซดา เพื่อให้ดื่มง่าย แต่ยังคงคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งเมนูเครื่องดื่มราคาเริ่มต้นที่ 80-160 บาท“ทางร้านนำช็อกโกแลตจากจังหวัดน่านที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความเป็นฟรุตตี้ เมื่อเพิ่มความนัวจากถั่วอัลมอนด์ที่คั่วสุกพอดี จะได้ Texture เข้มข้น และหอมขึ้นจมูกเมื่อได้ทาน ซึ่งหลายเมนูพิเศษจะชงโดยน้อง ๆ ที่เป็น Chocorista (นักชงเครื่องดื่มช็อกโกแลต) ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลต นอกจากนี้ยังมี มินิลาร์นาเค้ก (Mini Larna Cake) เค้กหน้านิ่มที่ผ่านการพิสูจน์ความอร่อยมาแล้วมากกว่า 25 ปี พร้อมด้วยไอศกรีม และอีกหลากหลายเมนูที่รอให้คนรักช็อกโกแลตได้มาชิมกัน” นายบดินทร์ กล่าวส่วนที่ 2 พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากช็อกโกแลตที่มาจากผู้ผลิตทั่วประเทศ เช่น ช็อกโกแลตบาร์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ ไม่ว่าจะเป็น ต่างหู กระเป๋า เครื่องสำอาง เซรั่ม โพไบโอติกส์ โกโก้นิปส์ ซึ่งกระบวนการผลิตจะเน้นบริการจัดการที่เป็น Waste Management เพื่อใช้ประโยชน์จากโก้โก้ให้ได้มากที่สุด โดยมีของเหลือทิ้งน้อยที่สุด เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ปัจจุบันมี 50 รายการสินค้าด้านแผนขยายธุรกิจ Cacao Everywhere ในอนาคตจะเติบโตในรูปแบบของแฟรนไชส์ ในคอนเซ็ปต์วันสต็อปชอปปิ้ง (One-Stop-Shopping) เช่นเดียวกับสาขาต้นแบบที่สามย่าน โดยเน้นทำเลในเมืองท่องเที่ยว เช่น พัทยา และภูเก็ต เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยว คนในชุมชนใกล้เคียงสาขา และคนรุ่นใหม่ ในเบื้องต้นวางแผนเปิด 10 สาขา ภายใน 3 ปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุนต่อสาขาเริ่มต้น 2 ล้านบาททั้งนี้ นอกจากการขยายสาขาแล้ว การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันให้คราฟท์ช็อกโกแลตได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มากขึ้น ทั้งการสนับสนุนให้แฟรนไชส์แต่ละแห่งพัฒนาเมนูพิเศษเป็นของตัวเอง เพื่อเป็นจุดขาย สร้างความแตกต่าง และเกิดการบอกต่อระหว่างลูกค้า การจัดเวิร์กชอปในมิติต่าง ๆ เพื่อดึงคนเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างความเข้าใจในช็อกโกแลตมากขึ้น อาจจะเป็นรูปแบบกิจกรรม เช่น ฟาร์ม ทริป, สร้างสรรค์เมนู ซิกเนเจอร์ เป็นต้น“เมื่อโมเดลธุรกิจมีความแข็งแรงมากขึ้น และขยายสาขาได้ครบ 10 แห่งตามแผนแล้ว เรามองไกลไปถึงการเข้าไปเปิดตลาดในต่างประเทศในเอเชีย หลังจากเข้าสู่ปีที่ 4 ไปแล้ว” นายบดินทร์ กล่าวสำหรับกิจกรรมพิเศษในช่วงเปิดสาขาแรก Cacao Everywhere สเปซ ของ ช็อกโกแลต เลิฟเวอร์แห่งใหม่ มาพร้อมโปรโมชั่น แจกฟรี 100 แก้ว Iced Rookie Chocolate เฉพาะวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 12.00-19.00 น., วันที่ 9-13 ต.ค. 2567 : 1 ฟรี 1 ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว รับฟรี มินิ เค้ก 1 ชิ้น (มูลค่า 60 บาท) และ วันที่ 14-31 ต.ค. 2567 รับส่วนลดพิเศษ 10%