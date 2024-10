ORมุ่งสู่ผู้นำSAFระดับประเทศ มั่นใจเริ่มจำหน่ายในต้นปี68

นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยแนวคิดของ OR ในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ในประเทศไทย ในงาน "Thai Aviation Sustainability Day" ว่า OR เป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันอากาศยานของไทยด้วยส่วนแบ่งตลาด 54% และพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ระดับประเทศ โดยOR และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำหรับการผสม SAF โดยนำกระบวนการ Co – Processing ของ PTTGC มาใช้ในอุตสาหกรรมการบินเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับนโยบายการบังคับใช้ SAF ของประเทศไทย ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งของ OR ที่ครอบคลุมการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วประเทศทำให้มั่นใจในการจัดส่ง SAF ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศไทยจากประสบการณ์กว่า 49 ปีในวงการการบินของประเทศไทย OR ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบด้วยคลังน้ำมันอากาศยาน 7 แห่ง และสถานีเติมน้ำมันอากาศยานกว่า 12 แห่งทั่วประเทศ โดยทั้งหมดดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน JIG Standard (Joint Inspection Group Standard) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ OR ยังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน Sustainability Certification จาก ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ซึ่งจะทำให้สามารถเริ่มจำหน่าย SAF ได้ในไตรมาสแรกของปี 2568การใช้ SAF ในอุตสาหกรรมการบิน ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สายการบินสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศตามข้อบังคับของ ICAO ในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบายการเป็น Energy Solution Provider ของ OR ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทาง OR SDG ในด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด สร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี พ.ศ.2608