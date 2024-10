เดนทิสเต้ เดินเกมส์ซอฟท์พาวเวอร์ อัด 200 ล. จัด “ลิซ่า Fan Meetup”

การจัดกิจกรรม Fan Meetup ของลิซ่า ด้วยการสนับสนุนกับงาน DENTISTE' Presents LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Bangkok ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ที่ไบเทคไลฟ์ บางนา ถือเป็นกิจกรรม Fan Meetup ครั้งแรกในประเทศไทยของลิซ่าในบ้านเกิดสุดยิ่งใหญ่ โดยเดนทิสเต้ได้พาลิซ่ามาเจอคนไทยทุกคนตามที่เราเคยได้สัญญาไว้ ถือเป็นกิจกรรม Fan Meetup ครั้งแรกในประเทศไทยของลิซ่า ในฐานะศิลปินเดี่ยว สำหรับแฟนๆ ทุกคน

1. Top Spenders เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เดนทิสเต้ ใดก็ได้ที่ร่วมรายการ สะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้สูงสุด อันดับที่ 1-10 (จำนวน 10 ท่าน) จะได้รับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Party พร้อมถ่ายรูปคู่กับลิซ่าแบบตัวต่อตัว และลายเซ็นสดบนเวทีจากลิซ่า, อันดับที่ 11-30 (จำนวน 20 ท่าน) จะได้รับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และ

งาน After Party พร้อมถ่ายรูปคู่กับลิซ่าแบบตัวต่อตัว และโพสต์เตอร์ที่มีลายเซ็นลิซ่า, อันดับที่ 31-150 (จำนวน 120 ท่าน) จะได้รับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Party พร้อมรับโพสต์เตอร์ที่มีลายเซ็นลิซ่า และถ่ายรูปกลุ่มๆ ละ 10 คนกับลิซ่า

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา บริษัทต่อสัญญา คว้าตัว “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” หรือ "ลิซ่า แบล็กพิงก์" มาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Brand Ambassador) ต่อได้อีกครั้ง โดยมีค่าตัวประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 100-140 ล้านบาท เป็นสัญญาแบบปีต่อปีล่าสุดบริษัทอัดงบการตลาดเพิ่มเป็น 200 ล้านบาท สำหรับเดนทิสเต้ ล่าสุดเพื่อทั้งนี้งาน Fan Meetup ของลิซ่านั้น จะมีขึ้นใน 5 ประเทศ คือ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน และประเทศไทย ขณะที่ในไทยนั้นพิเศษกว่าที่อื่น ในฐานะบ้านเกิดของลิซ่า งาน Fan Meetup ครั้งนี้จึงพิเศษกว่าทุกประเทศ โดยจะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มอีก 2 อีเว้นท์ ใน 1 วัน รวมแล้วงานนี้จะมี 3 เซกชั่น คือ งานพรีอีเว้นท์, Fan Meetup และอาฟเตอร์ปาร์ตี้ สำหรับลูกค้าเดนทิสเต้โดยเฉพาะ ระยะเวลารวมกว่า 3 ชม.“เดนทิสเต้ทำงานร่วมกับลิซ่ามาเป็นปีที่ 3 แล้ว เพราะว่าอยากสนับสนุนประเทศไทยสู่ระดับโลก ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์เดนทิสเต้ตลอดมา ล่าสุดเดนทิสเต้ขอเป็นตัวแทนประเทศไทยในการสนับสนุนลิซ่าและกิจกรรมในประเทศไทย การสนับสนุนจากเราทำให้ลิซ่ามั่นใจเป็นพันธมิตรที่ดีและเติบโตไปด้วยกันทำให้ความสำเร็จของลิซ่าเติบโตไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด เดนทิสเต้มุ่งสนับสนุนลิซ่า ซึ่งเป็นคนไทยโด่งดังระดับโลก พิสูจน์แล้วว่าคนไทยไม่แพ้ชาติอื่น เช่นเดียวกับเดนทิสเต้ที่เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่มีคุณภาพสูงไม่แพ้ชาติใดๆ เดนทิสเต้สนับสนุนลิซ่า ซึ่งเป็น Soft Power เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้กับสังคมไทย และสุดท้ายก็กลับมาเสริมแบรนด์สินค้าเดนทิสเต้ให้แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก” เภสัชกร ดร.แสงสุข กล่าวนางสาวศุภาพิชญ์ พิทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวต่อว่า Fan Meetup ครั้งแรกของลิซ่าในประเทศไทยครั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เดนทิสเต้เคยทำมา กับ 3 เอ็กซ์คลูซีฟ มากกว่าประเทศอื่น ประกอบด้วย 1.กิจกรรมสุดพิเศษทั้งในงานแฟนมีต 2.เอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ และ3.จัดชุดผลิตภัณฑ์พิเศษคุ้มค่ามากๆ ที่แฟนๆ เดนทิสเต้และแฟนๆ ลิซ่า ต้องไม่พลาดอย่างแน่นอน รับรองว่าแฟนๆ ทุกคนจะใจฟูกับประสบการณ์พิเศษกับลิซ่าสำหรับแคมเปญทางการตลาดครั้งนี้ ประกอบด้วย2. VVIP Box Set และ VIP Box Set เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้ เฉพาะสินค้า VVIP Box Set ราคา 29,000 บาท และ VIP Box Set ราคา 19,500 บาท รับผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษ ดังนี้• VVIP Box Set ราคา 29,000 บาท รวมจำนวนผู้โชคดี 775 รางวัล อีกทั้งรับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Party พร้อมรับDiamond Collection Set พร้อมด้วยเดนทิสเต้Super Dose 350 กรัม Big Tote bag และบัตรรับประทานอาหารที่ร้านโอชา รวมมูลค่ากว่า60,000 บาท• VIP Box Set ราคา 19,500 บาท รวมจำนวนผู้โชคดี 850 รางวัล พร้อมรับสิทธิ์เข้างาน Fan Meet งานพรีอีเว้นท์ และงาน After Party พร้อมรับ La Dolce Vita Set ประกอบด้วยสินค้าจากเดนทิสเต้ และBig Tote bag และบัตรรับประทานอาหารที่ร้านโอชา รวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท3. Lucky Draw เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้ใดก็ได้ที่ร่วมรายการมูลค่า 900 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับเงิน สามารถร่วมสนุกกับการจับรางวัล ลุ้นสิทธิ์เข้างาน Fan Meet และงาน After Party จำนวน 100 รางวัลแฟนคลับลิซ่าและลูกค้าเดนทิสเต้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้และ VVIP Box Set และ VIP Box Setเพื่อลุ้นฟินทั้ง 3 ต่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2567 เวลา 17.00 น. จนกว่าสินค้าจะหมดอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดรวมผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลช่องปาก หรือออรัลแคร์ มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท เติบโต 5% ต่อปี โดยกลุ่มยาสีฟันระดับพรีเมียมมีสัดส่วนราว 20% และเดนทิสเต้มีส่วนแบ่งอยู่ในเซกเมนต์นี้ 40% ทั้งนี้พบว่าปีนี้ภาพรวมน้ำยาบ้วนปากโตขึ้น 20% และยาสีฟันโตขึ้น 12% เดนทิสเต้ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 3% โดยมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า GEN Z และ GEN Y ให้ได้มากที่สุด.