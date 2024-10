NGG JEWELLERY เปิดตัว Elle x Gemalyn Be Paris Collection เฉลิมฉลองความเป็นเลิศและชัยชนะ

NGG JEWELLERY เปิดคอลเลคชั่นใหม่ Be Paris Collection เครื่องประดับสุดหรูที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงการเดินทางสู่ความเป็นเลิศและชัยชนะ ELLE x Gemalyn ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรเครื่องประดับแท้ งานนี้ได้สะท้อนจิตวิญญาณ รังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับที่สัมผัสได้ถึงความสุขและความที่สำเร็จที่แท้จริง และได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ชูจุดเด่นที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับ สัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจ พร้อมฉลองความสำเร็จของนักกีฬา ที่ผสานแรงบันดาลใจกับความงดงามของอัญมณีลํ้าค่า ดีไซน์ 2 คอนเซป คือ Le Artre (เลอ อาร์ต) สัญลักษณ์ดาว สื่อถึงความมุ่งมั่นและความฝัน และ D'olivier (เดอ โอลิเวีย) สัญลักษณ์ช่อมะกอก สื่อถึง สันติภาพ และชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มุ่งมั่น ไล่ตามความฝันและไม่เคยยอมแพ้ จำหน่ายแล้วที่ NGG JEWELLERY ทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มนางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ“NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ เปิดเผยถึงคอลเลคชั่นล่าสุด “Be Paris Collection” เครื่องประดับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงการเดินทางสู่ความเป็นเลิศและชัยชนะ คอลเลคชันใหม่จาก ELLE x Gemalyn นับเป็นการคอลาบอเรชั่นกับแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ปารีเซียง จากฝรั่งเศสขวัญใจสาวๆ อย่าง ELLE โดยอิงจากโลกที่เต็มไปด้วยความฝันและแรงบันดาลใจ สัมผัสได้ถึงความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง "Be Paris Capsule Collection ของแบรนด์ Gemalyn ออกแบบมาให้เป็นมากกว่าเครื่องประดับ แต่เป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจและความสำเร็จ“Be Paris Collection” เป็นคอลเลคชั่นเครื่องประดับสุดเอ็กคลูซีฟ ที่ออกแบบมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะแห่งความสำเร็จของนักกีฬา ผสมผสานแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณผู้ชนะเข้ากับความงดงามของอัญมณีลํ้าค่า ดีไซน์มาด้วยกันทั้งหมด 2 คอนเซป ได้แก่ Le Artre (เลอ อาร์ต) สัญลักษณ์ดาว สื่อถึงความมุ่งมั่นและความฝัน และ D'olivier (เดอ โอลิเวีย) สัญลักษณ์ช่อมะกอก สื่อถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มุ่งมั่นไล่ตามความฝัน และไม่เคยยอมแพ้ "Be Paris" คือเครื่องประดับที่ไม่ได้เพียงแค่ความสวยงามแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองและบรรลุในทุกๆ ความฝันNGG JEWELLERY ต้องการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและแตกต่าง BE PARIS UNIQUE SELLING POINT เพื่อครองใจกลุ่มเป้าหมายโดยมีแรงบันดาลในการออกแบบ 4 อย่างคือ1.) สัญลักษณ์ของความเป็นเลิศ โดยได้แรงบันดาลใจจากการแข่งขันกีฬาในการทำงานซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จและความมุ่งมั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุด สื่อความหมายผ่านอัญมณี: อัญมณี Diamond Sapphire และ Ruby ในเฉดสีนํ้าเงินและแดง ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น และความสำเร็จที่เหนือกว่าความคาดหวัง2.) ประสบการณ์ที่มากกว่าเครื่องประดับ เพราะทุกชิ้นงานเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนให้ระลึกถึงการเดินทาง และความสำเร็จในชีวิตของผู้สวมใส่ ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันและละเอียดอ่อนเพื่อสิ่งถึงความเป็นผู้ชนะ สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้ผู้สวมใส่3.) การผสมผสานศิลปะและความสง่างาม จากงานฝีมือชั้นเลิศที่รังสรรค์เครื่องประดับด้วยความประณีตและความใส่ใจในทุกรายละเอียด ให้เปล่งประกายด้วยความสง่างามและความหรูหรา ไม่เหมือนใคร ด้วยการใช้สัญลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ช่อมะกอกและดวงดาว ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์4.) การเฉลิมฉลองชัยชนะในทุกๆ วันไม่ว่าจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน เพื่อสื่อถึงความฝันและความหวังอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับแสงดาวที่เปล่งประกายในท้องฟ้ายามคํ่าคืนพร้อมกันนี้ “Be Paris Collection” คอลเลคชันใหม่จาก ELLE x Gemalyn ผลิตจากทองคำคุณภาพสูง 18K สำหรับงานเครื่องประดับฝังพลอย และเพชร เพราะมีมูลค่าในตัวเองสูง และที่สำคัญมีความแข็งแรง เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน จุดแข็งคือแหล่งที่มาของพลอย Sapphire (ไพลิน) และ Ruby (ทับทิม) จากแอฟริกามีคุณภาพเดียวกับงาน Hi-end Brand โดดเด่นเรื่องการไล่สีพลอย Sapphire หลากหลายเฉดสี ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Gemalyn มาพร้อมกับฝีมืออันปราณีตในการเจียระไนแบบเหลี่ยมต่อเหลี่ยมแบบสมมาตร ทำให้อัญมณีเปล่งประกายอย่างสูงสุดจากช่างชำนาญของ Gemalyn โดยเฉพาะ (เกรดการเจียระไนเดียวกับงานแบรนด์นาฬิกาชั้นนำของโลก) มั่นใจได้ว่าอัญมณีทุกเม็ดเป็นของแท้เพราะเรามีการตรวจสอบอัญมณีทุกเม็ดผ่าน Lab ที่มาตรฐานนั่นเองท่านที่สนใจคอลเลคชันใหม่นี้ได้วางจำหน่ายแล้วที่ NGG JEWELLERY มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือก เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มุ่งมั่น ไล่ตามความฝันและไม่เคยยอมแพ้ โดยทุกท่านสามารถร่วมสัมผัสความพิเศษคอลเลคชั่นใหม่จาก ELLE x Gemalyn ได้แล้ววันนี้ที่ NGG Jewellery อาณาจักรเครื่องประดับ ทอง เพชร อัญมณี และนาฬิกา ทุกสาขาทั่วประเทศไทย หรือสามารถสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่https://nggjewellery.com/collection/basic-line-gemstones Facebook: Gemalyn Jewelery และ LINE OA: @Gemalyn Jewelry