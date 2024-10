‘การบินไทย’คัดเมนูพิเศษร้านดัง-ระดับโลกบริการ เสิร์ฟ’คาเวียร์’ยก’สตรีทฟู้ด’ขึ้นเครื่องโชว์ Soft Power

การบินไทย เผยเส้นทางยุโรปผู้โดยสารเกิน 80% ลุยปรับโฉมบริการคัดสรรเมนูสุดพิเศษทุกชั้นโดยสารเสริฟ์คาเวียร์ และไวน์ จากอิตาลี บน First Class ยก"Streets to Sky"ร้านดังเสิร์ฟบนชั้นประหยัด โชว์ Soft Power ตอบมิชชั่นเอกลักษณ์ไทย ต.ค.นี้ พบข้าวซอยไก่”ลำดวนฟ้าฮ่าม”และ ขนมปังเนยโสดชาไทยโบราณ ” After You”นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่ การบินไทย ได้เปิดเที่ยวบินตรงสู่มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยทำการบินทุกวัน ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787 ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก อัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 85% ขณะที่เส้นทางยุโรปอื่นๆ ก็มีทิศทางที่ดีเช่นกัน ซึ่งเป็นการรองรับปริมาณของผู้โดยสาร และเชื่อมต่อการเดินทางจากประเทศไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปเมืองหลักอื่นๆ ในยุโรปได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ซึ่งที่ผ่านมา การบินไทยมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการบนเครื่องบิน ในทุกชั้นบริการ เช่น ผู้โดยสารชั้น First Class ทุกเส้นทาง จะมีการเสริฟ์คาเวียร์ ในรูปแบบตลับสุดพรีเมี่ยม น้ำหนัก 20 กรัม ซึ่งได้คัดสรร จากฟาร์มคาเวียร์จาเวรี ผู้ผลิตระดับโลก จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นรายเดียวจากที่ผู้ผลิตคาเวียร์ ของอิตาลี จำนวน 4 ราย ที่มีฟาร์มเลี้ยงปลาสเตเจี้ยนเอง โดยมีการควบคุมการเลี้ยงด้วยน้ำแร่และอาหารและเกลือจากเมืองปอร์โตรอซ ประเทศสโลวีเนียทั้งนี้ นายชาย ได้พาชมขั้นตอนการเลี้ยงปลาสเตเจี้ยน ที่ ฟาร์มจาเวรี ประเทศอิตาลี ซึ่งที่นี่มีการเพาะเลี้ยงไว้มากกว่า 1,000 ตัว โดยปลาสเตเจี้ยน มีทั้งหมด 12 สายพันธุ์ สามารถให้ผลผลิตไข่คาเวียร์ได้ ตั้งแต่อายุ 2 ปี ส่วนขนาดของไข่จะขึ้นกับอายุและสายพันธุ์ ยิ่งอายุมากขนาดจะใหญ่ขึ้น มีกำลังการผลิต 14,000 กิโลกรัมต่อปี โดยส่งให้การบินไทยจำนวน 400 กิโลกรัมต่อปี ที่น่าสนใจคือ การได้ไข่คาเวียร์นั้นจะต่องฆ่าปลาสเตเจี้ยนตัวนั้นไปเลย จึงทำให้ไข่คาเวียร์มีราคาแพงนอกจากนี้ยังมีไวน์”อมาโรเน่” ไวน์แดงชั้นเลิศของ อิตาลี ซึ่งปัจจุบัน การบินไทยมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใสมาก เลือกรสชาดก่อนเจรจาราคา ไม่ยึดติดกับยี่ห้อขณะที่เตรียมแผนปรับปรุง ภายในเครื่องบิน B 777-300 ER จำนวน 14 ลำ ให้มี 3 คลาส คือเป็นชั้น ประหยัด ชั้นพรีเมี่ยมประหยัด และชั้นธุรกิจ และเครื่องบิน B 787 จำนวน 30 ลำ ให้มี 2 คลาส ชั้นประหยัด และชั้นธุรกิจ โดยปรับปรุงเก้าอี้แบบใหม่ที่มีความกว้าง นั่งสบาย และพื้นที่ใหญ่ขึ้น มีไวไฟ และสามารถเชื่อมบลูทูธได้ ส่วนทีวีอยู่ระหว่างเลือกขนาดหน้าจอระหว่าง 21 นิ้วหรือ 24 นิ้ว เป็นต้น โดยปลายปี 2567 จะเริ่มติดตั้งเก้าอี้บนเครื่องบิน A 320 ใน ชั้นธุรกิจ ที่มีความกว้างและสบายมากขึ้นก่อน@ยกเมนู”สตรีทฟู้ด”ร้านดัง ขึ้นเครื่องเสิร์ฟชั้นประหยัดและ จากที่การบินไทยได้เปิดตัวโครงการ "Streets to Sky" ซึ่งเป็นการนำสตรีทฟู้ดไทยขึ้นไปเสิร์ฟบนเครื่องบินของการบินไทย โดยให้บริการตั้งแต่เดือนส.ค. 2567 ที่ผ่านมา บนเที่ยวบินชั้นประหยัด (Economy) ในเส้นทางระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่อาหารไทยรสดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และสนับสนุนให้อาหารไทยกลายเป็น Soft Power ซึ่งมีการตอบรับจากผู้โดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติ อย่างมากนั้นซึ่งการพิจารณาคัดสรร เมนูสตรีทฟู้ดไทยขึ้นไปเสิร์ฟบนเครื่องบินนั้น ได้หารือกับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อร่วมกันคัดสรรเมนูอาหารสตรีทฟู้ดไทย ที่เป็นที่นิยมของคนไทยและต่างชาติ เพื่อตอบมิชชั่นการให้บริการด้วยความเป็นเอกลักษณ์ไทย โดยจะปรับเปลี่ยนเมนู ทุกๆ 2 เดือน เพื่อสร้างความหลากหลายมี 4 เมนู พิเศษได้แก่ เดือนส.ค. ข้าวกะเพราไก่ ไข่ดาว เมนูจากเชฟตุ้กตา บ้านยี่สาร , ข้าวกับมัสมั่นไก่ เมนูจากเชฟตุ้กตา บ้านยี่สาร , โกยซีหมี่ไก่ เมนูจากร้านน่ำเทียน , เดือนต.ค. จะเป็น ข้าวซอยไก่ เมนูจากร้านลำดวนฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากเป็นอาหารไทยที่ต่างชาติรู้จักแล้ว ยังมีสตอรี่เป็นร้านท้องถิ่นที่เปิดขายมา ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2486) เป็นต้นสำหรับเมนูของหวาน การบินไทย ร่วมกับ ร้าน “After You” เสิร์ฟขนมปังในชั้นประหยัด เส้นทางขาออกภายในประเทศ และระหว่างประเทศสู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น และกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) โดยจะเริ่มเสิร์ฟ ขนมปังเนยโสดชาไทยโบราณ ในเดือน ต.ค. 2567 ตามด้วยขนมปังเปียกปูนกะทิโสด ในเดือนพ.ย., ขนมปังหม้อแกงเผือก เดือนธ.ค. และเดือนม.ค. 68 จะเป็น ขนมปังเนยโสดน้ำตาลโตนด เป็นต้นอย่างไรก็ตาม สำหรับอาหารไทยเที่ยวบินขากลับจากต่างประเทศ ที่จะมีปัญหาในการควบคุมคุณภาพและรสชาด ดังนั้น การบินไทยจะเชิญครัวการบินในต่างประเทศที่ผลิตอาหารให้ มาที่ประเทศไทยเพื่ออธิบายถึงวิธีการปรุงอาหารไทยและจัดส่งเครื่องปรุง วัตถุดิบบางอย่าง ที่เป็นผงและน้ำไปให้ ส่วนของสด ผักสด ให้จัดหาที่ต่างประเทศ และปรุงตามขั้นตอนและสูตร เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและรถชาดอาหารไทยในเส้นทางจากต่างประเทศให้คงที่เหมือนผลิตจากประเทศไทยนายชายกล่าวว่า การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการบนเที่ยวบิน โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจแม้จะมีต้นทุนเพิ่มเล็กน้อยจากการใช้อาหารจากครัวการบินไทย แต่เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร ถือว่าคุ้มค่าและยังเป็นช่องทางให้พันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันการปรับเปลี่ยนบริการของการบินไทยมีแนวคิดทุกขั้นตอน ทั้งเมนูอาหาร ที่สื่อความเป็นไทย และมีความเป็นอินเตอร์ด้วย ที่ผ่านมาจะเน้นที่ ชั้นธุรกิจและพรีเมี่ยม แต่ได้ขยายไปที่ชั้นประหยัดด้วย เท่าที่จะทำได้ เพื่อตอบโจทย์ความเป็นไทยให้บริการด้วยความหลากหลาย ผู้โดยสารได้รับความแปลกใหม่ ไม่รู้สึกเบื่อส่วนเที่ยวบินกรุงเทพ-มิลาน (อิตาลี) บนชั้นหนึ่ง (เฟิร์สคลาส) เสริร์ฟไวน์ชั้นดีจากอิตาลี และ Caviar จากฟาร์มคาเวียร์จาเวรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตคาเวียร์ระดับโลก ที่มีความพิเศษ เนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงปลาสเตอเจี้ยนเองและตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 จะแจกกระเป๋าผ้าจาก”นารายา” สำหรับชั้นประหยัด เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ เส้นทางระยะกลางและเส้นทางไกล ได้แก่ อิสตันบูล สต๊อกโฮม ปารีส ออสโล และก่อนหน้านี้ ได้มีการคัดสรรโปรดักส์ไทย ชื่อดังอย่าง Jim Thompson ออกแบบกระเป๋า Amenities Kit ใหม่ สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ตั้งแต่ปลายปี 2566 และสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ยังมีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ La Mer สุดพิเศษ