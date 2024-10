พาชมงานแสดงศิลปะสะท้อนมุมมองด้านความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

พาชมงานแสดงศิลปะสะท้อนมุมมองด้านความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโซนนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่หลากหลาย สะท้อนมุมมองด้านความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อาทิ ภาพถ่าย จิตรกรรม ประติมากรรม และผลงานศิลปะอื่น ๆ อีกมากมาย จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก National Geographic Thailand SX HALL OF FAME: SX SHAPER AWARD โครงการประกวดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ (Trash to Treasure Art & Design Contest ครั้งที่ 5) และร่วมถ่ายภาพกับห้องภาพฉายานิติกร โดยรายได้จากการบริการจะนำไปมอบให้กับหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปมาพบคำตอบและกิจกรรมมากมายเพื่อโลกด้วยกันที่ : SUSTAINABILITY EXPO 2024 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เวลา 10:00 - 20:00 น. www.sustainabilityexpo.com