BEST Express จัดประชุมใหญ่แฟรนไชส์ ประจำปี 2567 เดินหน้า 4 ธุรกิจหลัก เสริมแกร่งพัฒนาโลจิสติกส์ในไทย

เบสท์ ประเทศไทย นำโดยคุณจอร์จ ชูว์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารเครือข่าย BEST Express จัดประชุมใหญ่แฟรนไชส์ ประจำปี 2567 ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตามหลักศาสนาพุทธ โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายแฟรนไชส์ ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 19 รูป ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นอกจากนี้ เบสท์ ประเทศไทย ยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบผ่านกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วยจากนั้นได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่ของเครือข่ายผู้บริหารแฟรนไชส์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของแฟรนไชส์ในปีที่ผ่านมา พร้อมอัพเดทความคืบหน้าแผนการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอทิศทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต และมุ่งสนับสนุนการเพิ่มโอกาสการลงทุนและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในงานยังมีการแนะนำธุรกิจหลักของเบสท์ ประเทศไทย ได้แก่ BEST Supply Chain บริการด้านบริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร , BEST Software ให้บริการซอร์ฟแวร์โซลูชัน ด้วยการเชื่อมต่อระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Qianyi ERP) และระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ และ Freight Forwarding บริการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจากจีนมาไทยแบบ door-to-door ซึ่งทั้ง 4 ธุรกิจหลักนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญช่วยเดินหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโลจิสติกส์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างครบวงจรไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัลให้กับเครือข่ายแฟรนไชส์สาขา BEST Express ประจำปี 2024 ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพสูง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลประเภท BEST OF THE BEST “OB Volume” มอบให้กับสาขาพิษณุโลก 1, สาขาเมืองสงขลา และสาขาเพชรบูรณ์หลัก ส่วนรางวัลประเภท “BEST Performance” ได้แก่ สาขานิมิตใหม่ (มีนบุรี), สาขาโพธาราม, สาขาสงขลา 2 และสาขาเชียงราย 3การประชุมใหญ่ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเบสท์ ประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเชื่อมั่นในเครือข่าย BEST Express ทั่วประเทศ และพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในภาพรวมของเบสท์ ประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างมั่งคงและยั่งยืนต่อไป