ORประกาศรับสมัครCEOคนใหม่ แทน“ดิษทัต” ที่เกษียณอายุ 60ปี

“ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก”ประกาศรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน 2567 แทน “ดิษทัต ปันยารชุน” ที่จะเกษียณอายุครบ 60ปีในวันที่11 ธ.ค.67รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือOR แจ้งว่า บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) แทนนายดิษทัต ปันยารชุน CEO คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุครบ60ปีนมวันที่11 ธันวาคม 2567สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้1. คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้1.1 มีสัญชาติไทย1.2 มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร1.3 ไม่เป็นกรรมการของ OR ในวันที่ยื่นใบสมัคร1.4 สามารถทำงานให้แก่ OR ได้เต็มเวลา1.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย1.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ1.8 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ1.9 ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากำไรตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง1.10 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งตั้ง1.11 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ยื่นใบสมัคร1.12 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ในวันที่ยื่นใบสมัคร1.13 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่1.14 ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์นอกจากคุณสมบัติข้างต้น ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ หรือขยายธุรกิจของ OR รวมถึงมีทักษะในการเป็นผู้นำองค์กรมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงดำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นระยะเวลานับรวมกันไม่น้อยกว่า2 ปี ในองค์กรที่มีรายได้รวม (Total Revenue) ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ต่อปี ในปีใดปีหนึ่งในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นระยะเวลานับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ปีส่วนคุณวุฒิทางการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสำหรับเงื่อนไขการจ้าง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี นับจากวันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งตามสัญญาข้าง หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาได้ ภายใต้เงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.พ.พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ")การรับใบสมัคร : Download ใบสมัครได้ทาง Website : https:/www.pttor.com หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ C ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลา 09:00 น. - 17:00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567ส่วนการพิจารณาคัดเลือกนั้น จะมีคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ที่มีศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก