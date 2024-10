แพลตฟอร์มสร้างความยั่งยืนในสังคม ชวนเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ด้วยกาย-ใจแข็งแรง

การขับเคลื่อนสังคมโลกในยุค 2024 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และธรรมชาติ ตลอดจนการเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด ก่อให้เกิดภาวะเครียดสูง วิตกกังวล ทิ้งบาดแผลทางจิตใจ สอดรับกับสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยน่าเป็นห่วง พบผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะวัยทำงานไร้ความสุข จากสถานการณ์นี้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี สร้างพลังบวกในชีวิต จึงเป็นเรื่องต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมไทยมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ปี 5 Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า เปิดเวที SX Talk Stage เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ด้วยสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ชวนฟังแนวคิด เรียนรู้จากประสบการณ์ของและสองแพลตฟอร์มร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน สร้างความสมดุลจากภายในจิตใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนปรับความคิดและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข และลงมือทำจริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานจำนวนมาก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผู้ให้การสนับสนุนและการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้หญิงมีวิธีการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในผู้ก่อตั้งดราก้อนฟลาย (Dragonfly) แพลตฟอร์มระดับภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า ไม่มีใครที่มีเส้นทางชีวิตราบรื่น ตนเคยเจอมรสุมชีวิต แม้ปัจจุบันก็ต้องปรับสมดุลจิตใจตัวเอง หมั่นสำรวจภายในตัวเอง เพื่อไม่ให้บั่นทอนสุขภาพกายและใจ ซึ่งทุกคนเผชิญภาวะนี้ โดยเฉพาะผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้นำครอบครัว ผู้นำทางความคิด พลังงานของคนเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันดูแล เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ซึ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตัวเอง เมื่อก่อนมองว่า สุขภาวะ หรือ WellBeing ไม่เกี่ยวกับสุขภาพใจ เป็นเพียงการมีร่างกายที่แข็งแรง แต่ปัจจุบันเข้าใจแล้วสุขภาพดีต้องเชื่อมโยงสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา“เทรนด์ตอนนี้ไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วไปหาหมอ แต่เราควรดูแลสุขภาพใจและกายตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถควบคุมอารมณ์หรือจัดการความเครียดได้ นำมาสู่การก่อตั้งดราก้อนฟลายแพลตฟอร์มที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนสังคมที่มีความเท่าเทียมสำหรับทุกคน รวมถึงรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกันและสร้างแรงบันดาลใจ โลกเปลี่ยนแปลงไปมากหลังสถานการณ์โควิด เราชวนย้อนกลับมาสำรวจความสุขจากข้างใน เราจะสร้างผู้นำที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง กระบวนการดูแลตนเองแบบองค์รวม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีในทุกมิติ หรือ Leadership + Wellbeing = LEAD WELL คือ การเป็นผู้นำผสมผสานการดูแลตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกายใจและจิตวิญญาณ เพื่อสร้างผู้นำที่โลกต้องการอีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจ และมาเพิ่มพลังและแนวคิดใหม่ในการใช้ชีวิต อย่างมีสติ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนมีความคิดเชิงบวก และให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปในทางที่ดี เพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น “ ซินดี้ - สิรินยา กล่าวสำหรับ Dragonfly H.E.A.L Summit ซินดี้-สิรินยา ระบุจะเป็นเวทีชั้นนำระดับทวีป ผู้จุดประกายความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเป็นสุดยอดการประชุมช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชีย และยังเพิ่มขีดความสามารถให้แต่ละบุคคลเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นกำหนดจัดการประชุม Dragonfly Summit 2024 : H.E.A.L (Harmony, Empower, Acceptance, and Love) ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2567 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตลอดงาน 2 วัน เต็มไปด้วยความหมาย มีเหล่าสปีกเกอร์ชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมเพิ่มพลังและส่งต่อแนวคิดใหม่ในการใช้ชีวิตนำไปสู่การพัฒนาตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง เช่น ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ผู้เขียนหนังสือขายดี เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์โดยย่อของมนุษยชาติ ที่มียอดขายใกล้แตะ 30 ล้านเล่มทั่วโลก ใน 60 ภาษา สตีฟเว่น บาร์เลย์ ผู้ก่อตั้ง Social Chain ที่มีนวัตกรรมสูงเจ้าของพอดแคสต์ชื่อดัง The Diary of a CEO ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุโรป ดร.เชฟาลี นักจิตวิทยาชื่อดังในสหรัฐ เชี่ยวชาญในการบูรณาการจิตวิทยาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกไว้ด้วยกัน และเป็นกูรูใช้จิตวิทยาปรับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว รวมถึงพัฒนาตนเอง“การเป็นผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องมีคำตอบของทุกปัญหา ผู้นำที่ดีสามารถเดินข้างหลังพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข ผู้นำครอบครัวที่ดีนอกจากดูแลครอบครัวทางเศรษฐกิจ สังคมแล้ว ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบ้าน แม้แต่เด็กก็สามารถเป็นผู้นำในโรงเรียน เพียงแค่ปฏิเสธการบูลลี่ในโรงเรียน แพลตฟอร์มดราก้อนฟลายยังนำไปสู่การลดช่องว่างระหว่างเจนเนอเรชัน ส่งเสริมให้สื่อสารกันให้มากขึ้น ลดการแบ่งแยกทางสังคม สำหรับ สุขภาพจิต หรือ Mental Health การดูแลตัวเองทั้งกายใจ ต้องทำทุกวัน การฝึกสติ ฝึกสมาธิ มีหลายรูปแบบ เลือกที่ตอบโจทย์กับตัวเอง เพราะเมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิต เราจะยอมรับ แก้ปัญหาด้วยสติและก้าวต่อไปได้ ซึ่งต้องผ่านฝึกฝนดูแลใจตัวเอง “ ผู้ร่วมก่อตั้งดราก้อนฟลาย กล่าวในเวที SX Talk Stageนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการเสวนาในรูปแบบ Immersive หรือให้ความรู้สึกเสมือนจริง ที่จะทำให้ทุก ๆ คนเข้าถึงเนื้อหาแบบลึกซึ้งมากกว่าแค่การนั่งฟังธรรมดา อีกทั้งยังถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชีย กับสุดยอดเทศกาลเวลล์เนสเพื่อพัฒนาผู้นำที่มีสติที่ใหญ่ที่สุด เพื่อจุดมุ่งหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการรวมตัวครั้งสำคัญของบุคคลชั้นนำระดับโลกมากมาย ที่จะเปลี่ยนแนวคิดของคุณไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นด้านผู้บริหาร Sati App กล่าวว่า จากรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยจิตเวช 3 ล้านคน แต่คาดการณ์ตัวเลขผู้ป่วยจิตเวชที่แท้จริงมีมากถึง 10 ล้านคน สะท้อนว่าผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอีก 7 ล้านคน ไม่ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ เข้าไม่ถึงระบบริการสุขภาพ รวมถึงไม่รู้จะเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไร ขณะเดียวกันสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ กระจุกตัวในเมือง ทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือจะใช้บริการคลีนิกสุขภาพจิตต้องรอคิวนานครึ่งปี ทำให้ได้รับการรักษาหรือคำปรึกษาล่าช้าไปไม่ทันท่วงที จากปัญหาสุขภาพจิตนำมาสู่การพัฒนา Sati App แอปพลิเคชันที่วางตัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แต่เป็นใครก็ตามที่อยู่ในภาวะเครียดและต้องการหาเพื่อนพูดคุย โดยจับคู่กับอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมในการเป็นผู้ฟังมาแล้ว ที่อยากแก้ปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน เพราะสังคมที่ยั่งยืนเริ่มที่จิตใจ“หากวันนี้ใครเดินแล้วสะดุดล้มลงไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นลบได้ นำความคิดลบๆ ไปซุกไว้ใต้พรมสะสมอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่ความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองหรือตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง หากมีคนรับฟังเรื่องราว จะทำให้ลูกโป่งที่กำลังใกล้ระเบิด ไม่ระเบิด และสามารถเดินต่อไปได้ อีกทั้งปัญหาจิตเวชในสังคมไทยมีหลายระดับ แต่ละกลุ่มมีความเครียดแตกต่างกัน สังคมมีความหลากหลาย แอปนี้เชื่อมผู้ฟังอาสาสมัครที่มีความหลากหลาย รวมถึง LGBTQ+ นอกจากนี้ชวนสำรวจความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ เพราะอารมณ์ที่เป็นแง่ลบ อย่างความโกรธ ความไม่พอใจ จะอยู่กับเราได้นาน อยากชวนทุกคนมาเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาสุขภาพใจตัวเอง Sati App เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกสติและเสริมสร้างความสงบเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย “ อมรเทพ กล่าวเนื่องจากสังคมไทยยังขาดผู้ฟัง เพื่อบรรเทาปัญหาและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง Sati App กล่าวด้วยว่า แอปพลิเคชันนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อมาแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน กลายเป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างผู้มีปัญหา และผู้ฟังอาสาสมัครที่มีใจพร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ และที่สำคัญ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เราไม่ต้องมาจากเพศเดียวกัน ชนชั้นเดียวกัน สังคมเดียวกันก็สามารถเห็นอกเห็นใจกันได้ การฟัง คือ การเปิดสมอง เปิดใจ รับสาร ไม่ต้องมีคำตอบ แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตรู้สึกขอบคุณที่รับฟังการระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของเขา นี่คือ พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่ปลดปล่อยความรู้สึก ในวันที่ 6 ต.ค. 2567 Sati App ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน Better Mind Better Bangkok 2024 ธีม “LOVE” ที่สามย่านมิตรทาวน์ ชวนมาร่วมกิจกรรมและร่วมฟังเสวนาด้านสุขภาพจิตเพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้นและยั่งยืนไปด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมดีๆ ใน Sustainability Expo 2024 (SX 2024) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สนใจไปร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 6 ตุลาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์