“IMI Show 2025” มหกรรมงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีภาพและวิดีโอครั้งยิ่งใหญ่ที่ไบเทค

บริษัท สามพีดี โซลูชั่น จำกัด แถลงข่าวเปิดมิติใหม่การจัดงานอีเวนท์ครั้งใหญ่ IMI Show 2025 (Image Motion Innovation of Thailand) มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีภาพและวิดีโอครั้งแรกในประเทศไทย งานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ด้วยวิวัฒนาการทาง เทคโนโลยี AI ในยุคดิจิทัลจาก 100 แบรนด์ชั้นนำ ทั่วทุกมุมโลก ตอบโจทย์ทุกโซลูชั่นอย่าง ครบวงจร ที่จะมาโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และหุ่นยนต์ AI กับการถ่ายภาพพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดเต็มกับงานสัมมนาให้ความรู้พร้อม Workshop จาก KOL และ Influencer ในประเทศและต่างประเทศระดับเทพในแต่ละสาขาทั้ง 5 ท่าน มาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริง ตอบโจทย์กับดิจิทัลเทรนด์ใหม่กับไลฟ์สไตล์เจเนอเรชั่นใหม่เพื่อการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูง และไฮไลท์อื่นๆในงานอีกมากมาย พบกันในงาน IMI Show 2025 วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2568 ณ Hall 100-101 ศูนย์การนิทรรศการและการประชุมไบเทคนางสาวปัทมาภรณ์ สถิรพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามพีดี โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทจัดงาน มหกรรมงานครั้งใหญ่ IMI Show 2025 (Image Motion Innovation of Thailand) งานแสดงเทคโนโลยีภาพและ วิดีโอนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร ณ Hall 100-101 ที่ไบเทค ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2568 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ, บริษัท DC Pro, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ดิจิตอลเอสทีเอ็ม และบริษัท COB Media มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการจัดงานที่แสดงความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการถ่ายภาพและวิดีโอผลิตสื่อ กับเทรนด์ของดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้นิยามออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือImage – นำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและบันทึกภาพ ที่จะช่วยให้บันทึกภาพได้อย่างง่ายและสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นกล้องมิลเลอร์เลสที่มีความละเอียดสูง กล้องแอคชั่นแคมที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360 องศา รวมถึงอุปกรณ์ในการสร้างภาพแบบดิจิทัลMotion – นวัตกรรมกล้องวิดีโอ และเทคโนโลยีการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่จะช่วยตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอที่ต้องการ หรือการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ พบกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับทุกระดับการทำงาน เช่น การถ่ายทำ Vlog หรือคลิปขายสินค้า ไปจนถึงการถ่ายทำโฆษณาในองค์กรInnovation – เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้โลกของภาพและวิดีโอก้าวไปข้างหน้าในยุคดิจิทัล ในงานจะเป็นเวทีแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาวิธีการสร้างสรรค์ไม่เพียงภาพและวิดีโอเท่านั้น ยังรวมไปถึง หุ่นยนต์ AI กับการถ่ายภาพ จอมอนิเตอร์แบบไร้สายที่ช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้น และระบบ Cloud ที่ทำงานได้เร็วและปลอดภัยขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยี AI ที่ออกแบบมาเฉพาะทางสำหรับงานผลิตสื่อและคอนเทนต์“สำหรับการจัดงาน IMI Show 2025 ในครั้งนี้ เราได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่จาก 100 แบรนด์ดังทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงเชิญกลุ่มลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายจากประเทศภูมิภาคอาเซียนมาร่วมงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาอัพเดตเทรนด์ดิจิทัลในตลาด พร้อมเป็นเวทีพบปะทั้งลูกค้าที่สนใจอุปกรณ์กล้องและการผลิตภาพ นักเรียนนักศึกษา เจ้าของธุรกิจ และตัวแทนจัดจำหน่าย ร้านค้า มาเจอกันเพื่อเพิ่มโอกาสทางการธุรกิจ นอกจากนี้ ในงานยังมีโซนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพจากแบรนด์ชั้นนำ รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่รวบรวมมาให้สัมผัสและเลือกซื้อได้ครบจบในงาน IMI Show 2025 จะจัดในพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร ณ Hall 100-101 ที่ไบเทค ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2568”นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการจัดงาน IMI Show 2025 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่างาน IMI Show เป็นงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นงานที่แสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพและวิดีโอการผลิตสื่อครั้งยิ่งใหญ่ ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและงานวิดีโอการผลิตคอนเทนต์จากแบรนด์ชั้นนำ อีกทั้งยังส่งเสริมธุรกิจด้านการถ่ายภาพในประเทศไทย กระตุ้นตลาดกล้องดิจิทัล และอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมทำคอนเทนต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้ความรู้สัมมนาและ workshop เกี่ยวกับการถ่ายภาพในยุค AI ที่ปัจจุบันได้มีบทบาทเป็นอย่างมาก และยังเปิดโอกาสทางด้านธุรกิจถ่ายภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยMr. Alvin Wong - Marketing Director บริษัท DC Pro Pte Ltd. กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน IMI Show 2025 ผมและทีมงานได้เคยร่วมงานกับผู้ผลิตหลายแบรนด์และผู้ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี และเราเข้าใจถึงความต้องการในการจัดงานแสดงภาพถ่าย วิดีโอ และสื่อในการออกอากาศ (broadcast) ระดับมืออาชีพในภูมิภาคอาเซียน และเนื่องจากมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและภาษาในภูมิภาคนี้ งาน IMI Show 2025 จึงเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่จะมารวมตัวกันและแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของผู้บริโภคบางส่วน และเพื่อให้พวกเขาสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตคอนเทนต์มากขึ้น ผมเชื่อมั่นว่างาน IMI Show 2025 จะเป็นสะพานเชื่อมทุกท่านในภูมิภาคอาเซียนก้าวสู่อนาคตของ Image Motion และ Innovationนายสรจรส ฐิติเวส Product and Brand Manager ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะดิจิตอลเอสทีเอ็ม กล่าวเสริมว่า งาน IMI Show 2025 ในครั้งนี้ ทางเราได้เตรียมเปิดมิติใหม่ในการยกระดับการจัดงานให้มีความน่าสนใจและทันกับเทรนด์ของดิจิทัลในยุค AI ซึ่งจะสร้างความแตกต่างในเรื่องภาพลักษณ์และรูปแบบการจัดงาน โดยเตรียมแผนในการทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำสื่อ Out of Home Media ในสถานี BTS และป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน, สื่อ TV Digital, และสื่อ Online ต่างๆ และเปิดช่องทางในการสื่อสารผ่าน Social media เช่น Facebook, Line, Instagram, TikTok และ Website imi.show ที่ให้ข้อมูลข่าวสารของงานนอกจากนี้ยังจัดทำหนัง VDO แคมเปญโฆษณาช่วงประชาสัมพันธ์งานในเฟสแรก เพื่อโปรโมทงานถึง 5 เรื่อง กับ Idol KOL ชื่อดังตัวทอปในวงการ 5 ท่านในแต่ละสาขา มาร่วมถ่ายทอดการทำงานที่สร้างสรรค์ไอเดียและ workflow ที่ง่ายรวดเร็ว และได้งานคุณภาพอย่างมืออาชีพ ดังนี้• Photography – KOL คุณนันท์ จาก FotoCandiny นำเสนอการทำงานถ่ายนางแบบอย่างมืออาชีพกับการสร้างสรรค์ผลงาน• Videography - KOL คุณเบว เพจ The Bell Chanel เทคนิคในการทำ Content แบบขั้นเทพที่ไม่ธรรมดา• AI for Creator – KOL คุณภูมิ เพจ Prompt Alchemist - เล่นแร่แปรพรอมพ์ การทำงาน AI กับการประยุกต์ในการสร้างผลงานอย่างชาญฉลาด• Digital Art – KOL คุณเชียร์ เพจ Beyapanicha งานด้านดิจิทัลกราฟฟิกกับการสร้างสรรค์ไอเดียแบบไม่มีขีดจำกัด• Cloud Workflow - KOL พี่หาว เพจ 2How เทคนิคการทำงานบน Cloud Workflow อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบความปลอดภัยพร้อมกันนี้ เรายังได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษ และ Workshop กับเหล่า Influencer ตัวทอปของวงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน และการสัมมนาพิเศษในหัวข้อต่างๆ แบบ Exclusive พร้อมกิจกรรมบนเวทีกลาง ที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ 360 องศา และยังมีไฮไลท์ของงาน การมอบรางวัล IMI Awards รางวัลแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเด่น และล้ำสมัยที่สุดในวงการถ่ายภาพและวิดีโอ รวมถึงสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ ผมเชื่อมั่นว่า งาน IMI Show 2025 นี้ จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องนวัตกรรมและเทรนด์ของตลาดในยุคดิจิทัล ที่มีบทบาทกับตัวเราเป็นอย่างมาก งานนี้ไม่ควรพลาด.