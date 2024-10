ORยินดีOKJเข้าเทรดในตลาดหุ้น พร้อมต่อยอดธุรกิจเสริมแกร่งF&B

OR ร่วมยินดี OKJ เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯวันแรก ช่วยเสริมแกร่งกลยุทธ์ F&B พร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมแสดงความยินดีกับนายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ เจ้าของแบรนด์ “โอ้กะจู๋” ในโอกาสที่เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก (First Trading Day)นายดิษทัต กล่าวว่า OKJ เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของ OR ที่เติบโตต่อเนื่องจนสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ OKJ ที่จะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นในศักยภาพและวิสัยทัศน์ของ OKJ ในการนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) มากขึ้น และรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่ 20%ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน OKJ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ OR ในด้านไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) และการเพิ่มสัดส่วนของ EBITDA สำหรับกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงการสรรหาพันธมิตรการลงทุนที่สามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มร่วมกัน (Synergy Creation) และมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยที่ผ่านมา OR และ OKJ ได้ร่วมมือกันในหลายด้าน อาทิ การขยายสาขาร้านอาหาร “โอ้กะจู๋” ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น การจำหน่ายอาหารว่าง “Light Meal” เช่น แซนวิช สลัด Wrap ในร้านคาเฟ่ อเมซอน 458 สาขา การเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ ของ OR ผ่านทาง blue+ การนำสินค้าของคาเฟ่ อเมซอน เข้าไปจำหน่ายในร้าน OKJ ตลอดจนการร่วมกันสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการมอบพลาสติกคลุมโรงเรือน และแผงโซลาร์เซลล์ ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น