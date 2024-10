ถอดรหัส “หมูเด้ง” เด้งยังไงให้ดังปังเว่อร์ สินค้าแห่กันเด้ง

​ส่วนคนซื้อบัตรก็คุ้ม เพราะมาเที่ยวกี่ครั้งก็ได้ในหนึ่งปี อยากดูหมูเด้งตอนไหนก็มาได้

​นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้คนได้เห็นสัตว์ตัวอื่น ๆ ด้วย ส่งเสริมให้คนเข้าใจและรักสัตว์มากขึ้น





ของที่ระลึก เสื้อ-กางเกงลายหมูเด้ง : เสื้อยืด หรือกางเกงลายหมูเด้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าธรรมดาๆ แต่ยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทุกครั้งที่สวมใส่เสื้อหรือกางเกงลายหมูเด้ง ก็จะนึกถึงประสบการณ์ดีๆ จากการได้พบหมูเด้งโดยตรง หรือจากการรับชมคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง

จากกระแสไวรัลของ “หมูเด้ง” บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด ได้นำเครื่องมือ DXT360 เพื่อฟังเสียงในสังคมออนไลน์ (Social Listening) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2567 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงการตลาดไว้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว​โดยข้อมูลพบว่า บนโซเชียลมีเดียมีการพูดถึง (Mention) “หมูเด้ง” 8,678 ครั้ง และได้รับการมีส่วนร่วม หรือเอ็นเกจเมนต์ (Engagement) รวม 38,440,092 ครั้ง​โดยแพลตฟอร์ม Facebook เป็นช่องทางที่ได้รับการพูดถึง (Mention) มากที่สุดจำนวน 5,263 ครั้ง และแพลตฟอร์ม TikTok ได้รับเอ็นเกจเมนต์ (Engagement) สูงที่สุด 34,674,750 ครั้ง​พลังโซเชียลมีเดียจุดกระแสความดังให้ “หมูเด้ง” โซเชียลมีเดีย (Social Media) เครื่องมือทรงพลังในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย​กรณีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่มีจุดเริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์ของพนักงานสวนสัตว์โพสต์คลิปสัตว์น่ารัก จนกลายเป็นไวรัลที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งกลายเป็นโอกาสให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสามารถใช้กระแสน้องหมูเด้งในการสื่อสาร ทั้งการทำคอนเทนต์ และการจัดกิจกรรม เพื่อเข้าถึงคนจำนวนมาก สร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสวนสัตว์มากยิ่งขึ้น​กระแสความเด้งไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศเท่านั้น สื่อต่างประเทศหลายแห่งให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น รัสเซีย อเมริกา ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจใน “ฮิปโปโปเตมัสแคระ” จนหลายประเทศเริ่มนำสัตว์น่ารักของตัวเองออกมาโชว์แข่งกับหมูเด้งอย่าง “เนมุเนมุ” ฮิปโปแคระจากญี่ปุ่น จนมีคลิปวิดีโอตลกๆ น่ารักมากมาย​ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ดูถึงไทม์ไลน์ความดังของ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจจากแพลตฟอร์ม TikTok ผ่านบัญชีชื่อ “ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง” (@khamoo.andthegang) โดยมีการเปิดตัวคลิปแรกของหมูเด้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งได้รับความสนใจมาก​แม้ว่าในระยะแรกค่า Engagement จะค่อนข้างคงที่ แต่จุดพลิกผันสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้แฮชแท็ก #หมูเด้งจะเด้งกี่โมง จนเกิดไวรัล การใช้แฮชแท็กนี้ส่งผลให้กระแสของหมูเด้งกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว จนติดอันดับแฮชแท็กยอดนิยมทั้งบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) และ TikTokปรากฎการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการใช้แฮชแท็กที่ดีสามารถช่วยเพิ่มการจดจำ ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของค่า Engagement ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังการนำแฮชแท็กมาใช้​จากกระแสฮิตของ “หมูเด้ง” ส่งผลดีต่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยเห็นได้ชัดจากการที่คนจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่เพิ่มรายได้ให้กับสวนสัตว์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ในวงกว้าง​ด้วยกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้น ทางสวนสัตว์ฯ มีการปรับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น การปรับตัวนี้รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมสนุกๆ และให้ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ใช่แค่เรื่องหมูเด้ง​ล่าสุดสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้ชมความน่ารักของหมูเด้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.zoodio.live ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่จะพาผู้ชมเข้าสู่โลกของสัตว์ป่าแบบเรียลไทม์ ผู้สนใจสามารถสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ รวมถึงหมูเด้ง ผ่านหน้าจอได้อย่างใกล้ชิด นับเป็นการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่​สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยังได้มองเห็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ที่น่าสนใจคือ การแก้ปัญหาคนต่อคิวนานเพื่อดูหมูเด้ง สวนสัตว์ฯ เลยหันมาโปรโมทบริการที่พักให้นอนค้างคืนในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สามารถตื่นเช้ามาได้ดูหมูเด้งแบบไม่ต้องต่อคิวเข้าสวนสัตว์ แถมกลางคืนยังได้นอนดูดาวแบบฟินๆสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดทำบัตรรายปี บัตรเดียวเที่ยวคุ้ม จ่ายครั้งเดียวเข้าได้ครั้งละ 4 คน ในระยะเวลา 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนอยากกลับมาเที่ยวบ่อยๆ ซึ่งวิธีนี้ดีกว่าการหาลูกค้าใหม่ เพราะไม่ต้องเสียเงินโฆษณาแพงๆ แถมยังรักษาลูกค้าเก่าได้ง่ายกว่าด้วย แบบนี้สวนสัตว์ก็ได้ประโยชน์ เพราะมีรายได้แน่นอน​หลายแบรนด์คว้าโอกาสทำคอนเทนต์หมูเด้ง เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ความน่ารักของหมูเด้งไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วไป แต่ยังดึงดูดความสนใจจากแบรนด์ต่างๆ อีกด้วยจากกระแสไวรัลของหมูเด้ง จึงเป็นโอกาสให้กับหลายๆ แบรนด์ได้ออกมาทำ Real-time คอนเทนต์ เพื่อช่วยเพิ่มการรับรู้ (Awareness) ให้กับแบรนด์ของตนเอง วิธีนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยอาศัยความนิยมของหมูเด้งเป็นตัวขับเคลื่อนการทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยและความเข้าใจในกระแสสังคมของแบรนด์อีกด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคในระยะยาวสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่นำมาวิเคราะห์หา Insight รวบรวมข้อมูลจาก DXT360 (Social Listening and Media Monitoring Platform) ของบริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด (dataxet:infoquest) โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2567•​บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เตรียมพร้อมที่จะจัดทำไปรษณียากรหรือสแตมป์ ชุดหมูเด้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการเจรจากับทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไว้บ้างแล้ว คาดว่าจะมีการพิมพ์สแตมป์หมูเด้งประมาณ 10,000 ชุด ส่วนรายได้มอบให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย​•ไอศกรีมแบรนด์ สเวนเซ่นส์ ของเดอะไมเนอร์ ทางเพจก็ได้ออกมาเชิญชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบไอเดียเมนูหมูเด้งซันเด เช่น หมูเด้งดับเบิ้ลช็อก ซันเด เมนูหมูเด้งฟรุ๊ตตี้ซันเด เมนูหมูเด้งวาฟเฟิล ข้าวหนียวใบเตยหอม ซันเด เป็นต้น เป็นการนำเอาไอศกรีมมาทำเป็นตัวหมูเด้งกันอย่างสนุกสนาน•​เพจของ SURINY Craft Rice Bran Oil -น้ำมันรำข้าว สุรินี ก็ทำหน้าเพจ เชิญชวนกินผัก โดยนำรูปหมูเด้งมาเชิญชวน และบรรยายว่า ฮิปโปแคระ เป็นสัตว์กินพืช มากินผักกับหมูเด้งกัน ซึ่งก็มีการบรรยายสรรพคุณของผักสีต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง•​เพจ Convert Cake – Perfo ก็นำเสนอเรื่องราวว่า ให้ลองเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หมูเด้งกัน เพราะจะได้ทำให้คนที่ทักมาสั่งงานเร่งๆ จะได้เอ็นดูเข้าใจ ทำนองนั้น โดยมีรูปหมูเด้งในอิริยาบถต่างๆ•​เพจของคาโอ ก็เล่นด้วยแบบเป็นสาระ เนื้อหาว่า รู้หรือไม่ เหงื่อของฮิปโปกันยุงได้ ซึ่งมีการบรรยายสรรพคุณไว้ว่ามีประโยชน์อย่างไร และบอกด้วยว่าแรงบันดาลใจของนักวิจัยคาโอก็มาจากตรงนี้ ด้วยการนำเอาสารคัดหลั่งของฮิปโปจาก แอดเวนเจอร์ เวิลด์ ประเทศญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบปฎิกิริยาของยุงต่อสารคัดหลั่งนี้กับซิลิโคนออยล์ ผลลัพธ์คือ ยุงตัวร้ายจะรู้สึกลื่น ไม่สามารถเกาะบนผิวหนังเราได้•​เพจของ Gem and Jewelry Library ก็ออกเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบอัญมณีเพชรเป็นโทนสีของหมูเด้ง เพื่อกระตุ้นการขายได้ทางหนึ่ง•​เพจของ SO asean ก็ออกโปรโมชั่นอาหารเพื่อชวนลุกค้ามาทานกันด้วยการจัดชุดเมนูเกี่ยวกับหมูต่างๆ​ ของเรา•​เพจของ Borneo Technical Thailand ออกเนื้อหาทำนองว่า เด้งจนฉุดไม่อยู่ เห็น น้องหมูเด้งแล้วนึกถึงผลิตภัณฑ์อะไรของเราบ้าง•​เพจของ คนแบกกุ้งก็เล่นกับเขาด้วยข้อความว่า เขาเขียวมีน้องหมูเด้ง เขารักความอร่อยต้องมีน้องกุ้งเด้งนะคร้าบบบ จะมาเป็นหมูเด้งเหมือนกันไม่ได้ ด้วยรูปโลโก้คนแบกกุ้ง​•เพจแมงกะพรุนกรอบ by SupperSea ก็เอาน้องหมูเด้งมาโปรโมทด้วยข้อความว่า น้องหมูเด้ง กับ แมงกะพรุนกรอบ SupperSea เหมือนกันตรงไหน.