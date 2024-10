ปตท.สผ.คว้า Best CEO จาก IAA Awards for Listed Companies 2024

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัล Best CEO ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2024 โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนให้เกียรติมอบรางวัล นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัล Best IR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยIAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบแก่ผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพโดดเด่น มีความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจตามบรรษัทภิบาล มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของตลาดทุนไทย และเศรษฐกิจไทยโดยรวมอีกด้วย