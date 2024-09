“ห้างเซ็นทรัล” จัดงาน “WATCH FAIR 2024” เปิดโซนนาฬิกาโฉมใหม่เซ็นทรัลสาขาชิดลม

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความสำเร็จของแผนกนาฬิกาอย่างยิ่งใหญ่ ที่สะท้อนผ่านการจัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2024” (เซ็นทรัล อินเตอร์เนชันแนล วอทช์ แฟร์ 2024) ตอบโจทย์คนรักนาฬิกายกระดับประสบการณ์ใหม่แห่งโลกของนาฬิกา กับคอนเซปต์ใหม่ “Time to Explore” สำรวจโลกแห่งเรือนเวลาไปกับแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกกว่า 100 แบรนด์• เปิดตัวนาฬิกาลิมิเต็ดอิดิชัน 16 รุ่น ที่มีจำนวนจำกัดทั่วโลกจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมให้เป็นเจ้าของก่อนใคร อาทิ Baume & Mercier, Grand Seiko, Montblanc, Mido, Oris, Rado และ Tissot เป็นต้น• อัพเดทเทรนด์นาฬิกากับ 17 คอลเลกชันใหม่ เปิดตัวที่แรกในเอเชีย จากแบรนด์ Casio, Charriol,Maurice Lacroix, Mido, Orient Star, Rado, Seiko และ Tissot เป็นต้น• ร่วมสัมผัสการเปิดตัวโซนนาฬิกาโฉมใหม่ “WATCH WATCH” ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม พร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุดของปี ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 67 – 4 พ.ย. 67 ที่แผนกนาฬิกา ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา• พลาดไม่ได้! กับนาฬิกา ORIS รุ่น Central Limited Edition 77 เรือน ที่ผลิตขึ้นพิเศษเพื่อร่วมฉลองห้างเซ็นทรัลครบ 77 ปี และอีก 3 รุ่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งหาที่อื่นในประเทศไทยไม่ได้ โดยเปิดตัวครั้งแรก เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลในงานนี้เท่านั้นนางสาวธาพิดา นรพัลลภ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารสินค้าออมนิชาแนล บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR มหกรรมนาฬิกาครั้งสำคัญที่ห้างเซ็นทรัลเราจัดเป็นประจำขึ้นทุกปี สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดนาฬิกากลุ่ม Luxury และ Premium ของห้างเซ็นทรัลที่ยังคงมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วย 3 เคล็ดลับความสำเร็จ คือ1) Curated Collections ความครบครันของนาฬิกาลิมิเต็ดอิดิชัน และนาฬิกาเรือนเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดให้ได้เป็นเจ้าของก่อนใคร2) Customer Loyalty กลุ่มลูกค้าและผู้ชื่นชอบนาฬิกาที่พร้อมจะลงทุนกับนาฬิกาที่มีความพิเศษเฉพาะตัว3) Customer Experience ห้างเซ็นทรัลมุ่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุด ณ โซนนาฬิกา ด้วยพื้นที่กว้างขวางและที่นั่งสำหรับลูกค้าได้เลือกช้อปนาฬิกาอย่างสะดวกสบาย พร้อมบริการสุดพิเศษมากมาย อาทิ บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาแบบส่วนตัว บริการแกะสลักบนสินค้า(เฉพาะปากกา) และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูชีฟที่เราคัดสรรเพื่อคนรักนาฬิกาตลอดทั้งปีไฮไลต์ในงานนี้ คือ การเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ล่าสุด และนาฬิการุ่นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนรักนาฬิกา อย่างนาฬิกา ORIS รุ่น Central Limited Edition ที่มีเพียง 77 เรือนในไทย ผลิตขึ้นพิเศษเพื่อร่วมฉลองห้างเซ็นทรัลครบ 77 ปี มีให้จับจองเฉพาะที่งานนี้เท่านั้นนอกจากนี้ แบรนด์ Frederique Constant ยังเปิดตัวนาฬิการุ่นล่าสุดที่ผลิตขึ้นเพียง 88 เรือนทั่วโลก และในไทยมีวางจำหน่ายเพียง 1 เรือนเท่านั้น คือ Highlife Tourbillon Perpetual Calendar Manufacture ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม ราคา 1,319,000 บาทการกลับมาของแบรนด์นาฬิกาชั้นนำอย่าง Baume & Mercier ในรูปแบบพิเศษภายในงานนี้ ที่เราภูมิใจนำเสนอ ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของห้างเซ็นทรัลในการเป็นผู้นำทางด้านแผนกนาฬิกาที่มีความหลากหลายและพิเศษเฉพาะตัวในงานนี้เรายังมีกิจกรรมสุดล้ำอย่าง HOLOVUE AI เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสและเห็นรายละเอียดของนาฬิกาในมุมมองใหม่ จาก 21 แบรนด์ชั้นนำ พร้อมกับประสบการณ์ถ่ายรูปโดยใช้เทคโนโลยี AI Experience ที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนลุคสุดล้ำ พร้อมแมทช์คุณเข้ากับนาฬิกาเรือนใหม่และเรายังถือโอกาสนี้ร่วมฉลองความสำเร็จของแผนกนาฬิกาและสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยการเปิดตัวโซนนาฬิกาโฉมใหม่ “WATCH WATCH” ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม ที่เราได้ปรับโฉมใหม่ทั้งหมด เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ ให้บรรยากาศการช้อปปิ้งแบบสะดวกสบาย เพิ่มอิสระแก่นักช้อปบนพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตรงาน CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2024 จึงไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และทำให้ห้างเซ็นทรัลยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับคนรักนาฬิกาในทุกๆ ปี”CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2024 มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหน! นักช้อปและคนรักนาฬิกาจะได้พบกับส่วนลดสูงสุดถึง 30% สำหรับนาฬิกาที่ร่วมรายการ พร้อมสิทธิพิเศษส่วนลดและเครดิตเงินคืนเพิ่มเติมอีกสูงสุด 30% เมื่อใช้คะแนนจากบัตร The1 และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลระดับเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย อาทิ• รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 135,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด• TOP SPENDERS 3 ท่านแรก รับฟรี Samsung Galaxy Z Flip 6 256GB (มูลค่า 42,900 บาท)เมื่อมียอดช้อปสะสมครบ 1,000,000 บาทขึ้นไปตลอดทั้งรายการ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)• ลุ้นรับ ของรางวัลพิเศษมากมาย​ เฉพาะสาขาชิดลม:1. พิเศษ ลูกค้า CENFINITY 5 ท่านแรก รับฟรี! บัตรชมคอนเสิร์ต ศิลปินดัง จำนวน 2 ใบ(มูลค่า 14,000 บาท) เมื่อสะสมยอดช้อปฯ ครบ 1,000,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)2. ลุ้นรับบัตรชมฟุตบอล BATTLE OF THE REDS THAILAND 2024 และ บัตรชมภาพยนตร์ จาก EMBASSY DIPLOMAT SCREENS (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท) เมื่อมียอดช้อปฯ สะสมครบ 500,000 บาทขึ้นไป เฉพาะวันจันทร์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่ 26 ก.ย.67 – 10 ต.ค. 67 เท่านั้น (เฉพาะ 5 ท่านแรก / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)3. ลุ้นรับ จี้เพชร PRIMA DIAMOND (มูลค่า 15,000 บาท) เมื่อมียอดช้อปฯ สะสมครบ 500,000 บาท ขึ้นไป เฉพาะวันศุกร์ - อาทิตย์ ตลอดรายการ (แจก 1 รางวัล/ สัปดาห์) รวม 6 รางวัล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)4. รับฟรี เซ็ตผลิตภัณฑ์สกินแคร์และบริการดูแลผิวหน้า จาก AUGUSTINUS BADER (มูลค่ารวมกว่า 13,800 บาท เมื่อมียอดช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ ตลอดรายการ (แจก 20 รางวัล/เดือน / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)งานนี้ ห้างเซ็นทรัล ยังแท็กทีมหนุ่มหล่อคนรักนาฬิกาตัวจริงเสียงจริง “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” มาร่วมสัมผัสความพิเศษ พร้อมแบ่งปันสไตล์ความชอบนาฬิกาของตนเอง ในงาน “CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2024” รวมทั้งเซเลบริตี้ผู้หลงใหลในเรือนเวลา อาทิ มาริโอ้ เมาเร่อ, มีน - นิชคุณ ขจรบริรักษ์, ลุค อิชิกาวะ พลาวเดน, เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย, โอปอล สุชาตา ช่วงศรี, ปอป้อ ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และอีกมากมาย ที่มาร่วมเอ็กซ์พลอร์นาฬิกาไฮไลต์ทั้งกลุ่มลักชัวรี พรีเมียม แฟชั่น สมาร์ทวอทช์ คอลเลกชันใหม่ล่าสุด และลิมิเต็ดอิดิชัน ก่อนใคร! พร้อมรับฟังคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก Personal Shopper และกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกา “ปอนด์ รีวิว - กิตติพงษ์” แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปนาฬิกาที่ดีที่สุดร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและจับจองเป็นเจ้าของความงดงามเหนือกาลเวลาจากนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 100 แบรนด์ ที่มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปี และพิเศษที่สุดจากห้างเซ็นทรัล ในงาน “CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2024” ได้ที่ โซนนาฬิกาโฉมใหม่ “WATCH WATCH” เซ็นทรัลชิดลม และแผนกนาฬิกาของห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช่องทางการช้อปสุดสะดวกทั้ง ทั้ง Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปผ่านแชต Line Official @centralofficial, Central Personal Shopper โทร.1425 ที่ลูกค้าสามารถชมสินค้าที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์กับผู้ช่วยช้อปส่วนตัว หรือช้อปผ่าน Inbox ที่เฟซบุ๊กเพจ www.facebookcom/CentralDepartmentStore