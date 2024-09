JFEC & JFOODO จัดงาน “Experience the Japanese Fresh Fruits and Vegetables Fair”เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายการส่งออกผักและผลไม้ในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. สมาคมเพื่อการส่งเสริมการส่งออกผักและผลไม้แห่งประเทศญี่ปุ่น (JFEC) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ (JFOODO) และ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ธุรกิจค้าปลีกฟู้ดรายใหญ่ของประเทศไทย ร่วมมือกันจัดงาน “Experience the Japanese Fresh Fruits and Vegetables Fair”เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายการส่งออกผักและผลไม้ในท้องถิ่นการจัดงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มผักและผลไม้ของญี่ปุ่น 7 รายการ (แอปเปิ้ล องุ่น พีช ส้ม สตรอเบอร์รี่ ลูกพลับ และมันหวาน) ไปยัง 6 ประเทศและภูมิภาคในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยใช้เครื่องหมายผลไม้ญี่ปุ่น (Japanese Fruit Mark) ในการส่งเสริมผักและผลไม้ญี่ปุ่นคุณภาพสูง ซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่ครัวเรือนที่มีเด็กโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2568 และจะจัดขึ้นที่ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ 5 สาขา ในกรุงเทพมหานคร (ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์สาขาชิดลม, สาขาบางนา, สาขาลาดพร้าว, สาขาเมกาบางนา, สาขามาร์เช่ ทองหล่อ) ภายใต้ชื่อ “Experience the Japanese Fresh Fruits and Vegetables Fair” งานที่จะจัดขึ้นในระยะเวลา 6เดือนนี้ ด้วยความร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลกรุ๊ป จะมีการจัดพื้นที่ในการจำหน่ายผลไม้ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการผลไม้สดระดับพรีเมียมจากทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยโครงการริเริ่มนี้ ผู้บริโภคชาวไทยจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับผลไม้ญี่ปุ่นคุณภาพสูงตลอดทั้งปี นอกจากนี้ งานนี้ยังเป็นการส่งเสริมความจริงที่ว่าผลไม้ญี่ปุ่นไม่เพียงเหมาะสำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเป็นของขวัญพิเศษได้อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ เราจะร่วมมือกับตัวละครยอดนิยมของญี่ปุ่นเพื่อปรับปรุงการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายผลไม้ญี่ปุ่น และเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของผลไม้ญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับสโลแกนในครั้งนี้ “ปลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ - ผลไม้พรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น คุณภาพรับประกันรอยยิ้ม - (Grown with Love and care -Japanese premium Fruit, Smile-guaranteed Quality-)” ซึ่งสื่อถึงความหมายสองอย่าง คือ ผักและผลไม้ของญี่ปุ่นได้รับการปลูกอย่างพิถีพิถันโดยผู้ผลิต และเด็กๆ ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักขณะที่รับประทานผักและผลไม้เหล่านี้ เราได้ใส่ความหมายทั้งสองนี้ไว้ในสโลแกน "ปลูกด้วยความรักและความเอาใจใส่ - ผลไม้พรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น คุณภาพที่รับประกันรอยยิ้ม" เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจสิ่งนี้เมื่อผู้บริโภคชาวไทยเห็นเครื่องหมายผลไม้ญี่ปุ่นก็จะนึกถึง "ความอร่อยที่อัดแน่น" "คุณภาพสูง" "ความรู้สึกปลอดภัย" "พื้นที่การปลูกและพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์" และ "คุณประโยชน์ที่คุ้มราคา" ของผลไม้ญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นที่จะขยายการบริโภคผักและผลไม้ของญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มากขึ้นโดยสร้างความแตกต่างจากผักและผลไม้ที่ผลิตในประเทศอื่นๆนอกจากการจัดงานที่ร้านค้าปลีกแล้ว เรายังจัดแคมเปญพัฒนาเมนูผลไม้ญี่ปุ่นเป็นเวลาประมาณ6 เดือน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2567 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยร่วมมือกับร้านอาหารไทยยอดนิยม “ยูเอฟโอ โดนัท (UFO Doughnuts)” “ลินซ์ คาเฟ่(Lynx Café)” และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ และฮอลิเดย์ อินน์ ในเครือ IHG Group งานนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับร้านอาหารไทยที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อพัฒนาเมนูโดยใช้ผักและผลไม้ของญี่ปุ่น และจะยังคงนำเสนอผลไม้สดคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นแก่ผู้บริโภคชาวไทยตลอดทั้งปีจากผู้ผลิตทั่วประเทศญี่ปุ่น ด้วยความคิดริเริ่มนี้ เราจะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโดยใช้ช่องทางร้านอาหารในท้องถิ่น และสร้างโอกาสในการเข้าถึงผักและผลไม้ของญี่ปุ่นเพื่อขยายฐานผู้บริโภคและฐานแฟนคลับใหม่ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผักและผลไม้ของประเทศญี่ปุ่น และกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ช่องทางอย่างเป็นทางการของโครงการได้ที่Official web site https://jpfruit-export.jp/promotion/en/Facebook https://www.facebook.com/JapaneseFruitsTHInstagramhttps://www.instagram.com/japanesefruit_official/