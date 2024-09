ททท.ผนึกพันธมิตรชวนเที่ยวปังพลังมู New Destination of Mutelu in Bangkok @ Phenix

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ประธานจัดงานเที่ยวปังพลังมู New Destination of Mutelu in Bangkok @ Phenix เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมพันธมิตรคือ ห้าง Phenix และมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ โดยจะมีการจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567 ภายในงานมีการแสดงอินเดีย/ฮินดู รำไทย พิธีบูชาเทพ ซุ้มขนมอินเดีย ขนมบูชาเทพ เช่น ขนมลาดู ขนมโมทกะ และการเสวนาการท่องเที่ยวสายศรัทธาและสายมูเตลูพร้อมกันนี้ในงานได้เชิญอาจารย์เชียง ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ บัณฑิตาจารย์พิธี มูเตลูสายขาว ที่โด่งดังของเมืองไทย ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เทพฮินดู และการบูชาพระพิฆเนศ เข้าร่วมในงานอีเว้นท์ที่จะจัดขึ้น ซึ่งอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก จะสร้างกระแสการเดินทางมาไหว้องค์พระพิฆเนศปางเหรัมภะคณะปติ ที่ Phenix ให้กลายเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาต่อไปในอนาคตสำหรับประเทศไทยมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวสายมูเตลู จากการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์พบว่า สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบมากถึง 10,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.36 ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ และมีศักยภาพขยายตัวได้สูงนายนิติภูมิ ศิลาวรรณา Managing Director Project Group 8 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ฟีนิกซ์พร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ซึ่งบนชั้น 6 ของห้างมีองค์พระพิฆเนศปางเหรัมภะคณะปติที่เป็นจุดหมายแห่งการสักการะเพื่อเสริมโชคลาภ และสิริมงคลให้แก่ชีวิตองค์พระพิฆเนศปางเหรัมภะคณะปติ เป็นเทพจากงานแกะสลักไม้ขนาดใหญ่ฝีมือระดับเวิร์ลคลาส โดยช่างแกะสลักฝีมือดีจากสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 7 คน ทีมช่างรวม 5 สกุลมีดังนี้ ช่างแกะสลักไม้ , ช่างจิตรกรรมไทย , ช่างเคลือบทอง ทำสี , ช่างประดับจิวเวลรี่ , ช่างเคาะศิลปะงานสลักดุนแผ่นโลหะ ได้แกะสลักไม้ตะเคียนทองเก่าแก่อายุ 500 ปี ก่อนมาเป็นองค์พระพิฆเนศ ความสูงเท่าตึก 2 ชั้น ซึ่งไม่ค่อยปรากฎที่ใดในโลก องค์เทพมีน้ำหนัก 8 ตัน ใช้เวลาแกะสลักนาน 8 เดือน มีความงดงามมาก ในแต่ละวันจะมีชาวไทยและชาวต่างประเทศมาสักการะจำนวนมาก นอกจากนี้บนชั้น 6 ของอาคารฟีนิกซ์ ยังเป็นชั้นประทับรวมขององค์เทพศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นประดุจหัวใจของอาณาจักรแห่งเทพโดยรวมของกรุงเทพมหานครฯ แห่งใหม่อีกด้วยตามความเชื่อในศาสตร์ฮินดู ปางเหรัมภะคณปติเป็นองค์มหาเทพพระพิฆเนศปางที่มีเทวานุภาพสูงสุดในจำนวนพระพิฆเนศทุกปาง (ปางแห่งราชา) เป็นปางเสริมบารมี อธิษฐานให้เกิดความสำเร็จ ได้โชคลาภดังใจ เป็นปางที่กษัตริย์อินเดียทุกพระองค์บูชา จนหลายๆ คนเรียกว่า "ปางพระราชา"ภายในงานมีนางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ และนางสาวธัญญลักษณ์ ทิพยพรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฟินิกซ์เข้าร่วมในงานด้วย