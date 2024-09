AOT รับมอบใบรับรองคุณภาพการให้บริการ ACI Airport Customer Experience Accreditation และร่วมประชุม ACI Customer Experience Summit and Exhibition 2024 ณ เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกานางสาวปวีณา จริยฐิตะพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างเป็นผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.รับมอบใบรับรองคุณภาพการให้บริการ ACI Airport Customer Experience Accreditation (Level 1) ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI) โดยพิธีมอบใบรับรองฯ จัดขึ้นในการประชุม ACI Customer Experience Summit and Exhibition 2024 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2567 ณ โรงแรม Loews เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง “The Airport and Beyond: All for the Travel Journey” เพื่อให้ท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการ Airport Service Quality (ASQ) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการและเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมการบิน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้โดยสารกว่า 600 รายการได้รับใบรับรองฯ เป็นเครื่องยืนยันว่า AOT มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ACI และนำแนวทางการให้บริการที่ดีมาปรับใช้เพื่อยกระดับการให้บริการของท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของ AOT มุ่งสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ โดยท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT จะมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของการประเมินของ ACI เพื่อเข้ารับใบรับรอง ACI Airport Customer Experience Accreditation (Level 2) ต่อไป