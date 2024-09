JAI by ONESIAM มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับมื้ออาหารสุดพิเศษ ร่วมกับนักแข่งรถ F1 สัญชาติไทย Alex Albon ที่ประเทศสิงคโปร์

JAI by ONESIAM ลักซ์ซูรี่ไลฟ์สไตล์คลับระดับโลกที่มุ่งมั่นมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับสมาชิกระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ได้จัดงาน Meet & Greet กับนักแข่งรถ Formula 1 ระดับโลก อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ หรือ Alex Albon ณ โรงแรม The Ritz Carlton ประเทศสิงคโปร์ ที่จัดขึ้นแบบเป็นกันเองเพื่อสมาชิก JAI by ONESIAM ที่มีทั้งชาวไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และชาวสิงคโปร์ ได้มาพบปะกับ Alex Albon อย่างใกล้ชิด ก่อนเริ่มการแข่งขัน Formula1 Singapore Grand Prix 2024นอกจากการได้ใกล้ชิดกับ Alex Albon ในช่วงเวลาสุดพิเศษที่มิอาจเกิดขึ้นโดยง่ายแล้ว ไฮไลท์ของงาน คือการที่อเล็กซ์ได้นำหมวกกันน็อคของเขาจากรอบฝึกซ้อมของการแข่งขันที่สิงคโปร์ มาให้สมาชิก JAI by ONESIAM ได้สัมผัสอุปกรณ์ชิ้นสำคัญนี้อย่างเต็มที่ และยังได้อธิบายถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบหมวกกันน็อค ซึ่งเป็นผลงานการร่วมมือกับ Monsoon Valley และศิลปินระดับนานาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง JAI by ONESIAM อย่าง “Gongkan” ซึ่งได้ผสมผสานโลกของ F1 ที่เต็มไปด้วยอะดรีนาลีนเข้ากับงานศิลปะสร้างสรรค์อเล็กซ์ได้แชร์ประสบการณ์ความรู้สึกในปฏิทินการแข่งขัน F1 รวมทั้งเทคนิคและระเบียบการฝึกซ้อมส่วนตัวของเขา โดยให้ความสำคัญอย่างมากในการเตรียมตัวทั้งทางกายภาพและทางจิตใจซึ่งจะที่มีผลต่อผลงานการแข่งขันนอกจากเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ได้ใกล้ชิดกับนักแข่งรถชื่อดังอย่างใกล้ชิดแล้ว สมาชิก JAI ยังได้เพลิดเพลินกับการชมการแข่งขัน F1 รอบคัดเลือกจากห้อง SkySuite พร้อมๆ กับการรับประทานอาหารระดับมิชลินสตาร์และค็อกเทลจากหนึ่งใน 50 บาร์ที่ดีที่สุดของเอเชีย เป็นประสบการณ์ลักซ์ชัวรี่เหนือระดับที่ไม่มีใครเทียบได้นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ถึงศักยภาพของ JAI by ONESIAM ในการเชื่อมโยงสมาชิกกับผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกจากหลากหลายสาขา อาทิ นักกีฬา ศิลปิน ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเหล่าเทรนด์เซ็ตเตอร์ สู่ JAI คอมมูนิตี้ระดับนานาชาติที่มีความสนใจร่วมกันในด้านความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมAlex Albon นักแข่งรถ F1 ชาวไทยเชื้อสายอังกฤษที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย เป็นตัวแทนจิตวิญญาณของโกลบอลซิติเซ็นที่มีความผสมผสานระหว่างความเป็นนักกีฬาและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เอเล็กซ์เป็นแขกคนพิเศษที่สามารถสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ JAI ได้อย่างลงตัวJAI by ONESIAM มุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของสมาชิก ด้วยการจัดกิจกรรมสุดพิเศษ ทั้งโอกาสการได้สัมผัสกับบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมไปกับการได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมประสบการณ์เหนือระดับในแบบไลฟ์สไตล์สุดหรู ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแค่เชื่อมโยงสมาชิก JAI กับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของการมีเครือข่ายของ JAI by ONESIAM ในระดับนานาชาติ อีกด้วย