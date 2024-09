BANPUเคาะราคาหุ้นBKVที่18ดอลล์/หุ้นเทรดในNYSE 26ก.ย.นี้

BANPU แจ้งเคาะราคาหุ้น BKV Corporation (BKV) ที่ 18 ดอลลาร์/หุ้น ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก 26 ก.ย.นี้นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU ได้แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO Price)จํานวน 15,000,000 หุ้น ที่ราคา 18 ดอลลาร์สหรัฐ/หุ้น และนําหุ้นสามัญเข้าจด ทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE)โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถทําการซื้อขายผ่าน NYSE เป็นครั้งแรกในวันที่ 26 ก.ย.67 (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา) ชื่อย่อหลักทรัพย์ BKV ทั้งนี้คาดว่าการปิดรายการจําหน่ายหุ้นIPO จะแล้วเสร็จในวันที่ 27 ก.ย.67 หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์(underwriters) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในจํานวน 2,250,000 หุ้นจาก BKV ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของ BKV เริ่มทําการซื้อขายใน NYSE ที่ราคาเสนอขาย IPO โดยหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์แล้วคําแถลงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO นี้ได้ยื่นต่อ US. SEC แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25 ก.ย.67“บ้านปูให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศยุทธศาสตร์ โดยมี BKV เป็นกุญแจสำคัญในการเดินหน้าธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่ออำนวยประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บ้านปูยังมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดคาร์บอน (Decarbonization) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายในการส่งมอบนวัตกรรมโซลูชันพลังงานที่สะอาดและเชื่อถือได้ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก”ภายใต้การบริหารงานของ BKV ธุรกิจพลังงานของบ้านปูในสหรัฐฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เริ่มต้นจากการดำเนินกิจการก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซบาร์เนตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส และแหล่งก๊าซมาร์เซลลัส (Marcellus) ในรัฐเพนซิลเวเนีย ต่อยอดสู่บริษัทร่วมทุน BKV-BPP ลงทุนในกิจการของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I และ Temple II ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Gas Turbines: CCGT) นอกจากนี้ BKV ยังดำเนินโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) และการพัฒนาก๊าซธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon-Sequestered Gas: CSG) ด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม รวมทั้งการร่วมทุนกับ BKV-BPP Power ในการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่แหล่งก๊าซบาร์เนตต์ รัฐเท็กซัส ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Ponder Solar)โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (U.S. SEC) www.sec.gov โดยค้นหาภายใต้ชื่อ BKV Corporation ทั้งนี้จดหมายฉบับนี้ไม่ถือเป็นเอกสารเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใด ๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายจะถือว่าผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้น ๆ