เคนโด้ผุด โปรเจกต์ THE ONE สร้างแบรนด์สินค้า ดึง อาจารย์ บีว สกล นั่งแท่นไดเรกเตอร์ เป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย วงการสกินแคร์ อาหารเสริม

จับธุรกิจกระแสไม่มีหยุดสำหรับผู้ประกาศข่าวคนดัง เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร หลังจากสร้างแฟรนไชส์ ยังวัน เป็นที่รู้จัก ล่าสุดเตรียมเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ THE ONE รับผลิตสกินแคร์และอาหารเสริมครบวงจร

รวมทั้งมีคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ให้กับเจ้าของแบรนด์

รวมถึงบริการการจดแจ้งอย. สคบ. ออกแบบและผลิตแพคเกจจิ้ง ทำให้การเป็นเจ้าของแบรนด์ง่ายและประสบความสำเร็จไวขึ้น

- ประสบการณ์กว่า 25 ปีด้านการตลาดและการขายในธุรกิจความงาม และสุขภาพ

ด้วยความเหนือชั้นของเคนโด้ ประสบการณ์วงการสื่อสารมวลชน 25 ปี จึงเป็นจุดขายให้กลุ่มลูกค้าที่อยากสร้างแบรนด์ ได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ไม่ใช่แค่ผลิตแต่เราเหนือชั้นด้านการทำตลาดอีกด้วยการผลิตสินค้าด้วยโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสูงทั้งไทยและต่างประเทศ THE ONE มีคอนเน็กชั่นทั่วโลก ที่ สามารถผลิตได้ทั้ง สกินแคร์ อาทิ ครีม เซรั่ม สบู่ โฟมล้างหน้า โทนเนอร์ คลีนเซอร์ อาหารเสริม อาทิ โปรตีน คอลลาเจน ดีท็อกซ์ อาหารเสริมบำรุงร่างกายทุกชนิด และลูกค้าสามารถออกแบบสูตรร่วมกับทาง THE ONE ได้เลย เราสามารถผลิตได้ทุกสูตรตามความต้องการ เลือกส่วนผสม กลิ่น สารสกัด เนื้อสัมผัส ได้ตามความต้องการทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์ประจำตัวเป็น1เดียวในโลก ที่เกิดจากความตั้งใจของเจ้าของแบรนด์โดยแท้จริงและที่สำคัญ THE ONE เรามีจุดเด่นที่เหนือกว่าการผลิตเพียงอย่างเดียว เรายังมีการแนะนำการทำการตลาด อาทิ การใช้ Influencer การทำสื่อโฆษณา การแถลงข่าว การสร้างแบรนด์สินค้า ทำ Content Video ผ่านรายการ Talk Showด้วยบุคลากรตัวจริงในวงการนอกจาก เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ผู้ประกาศและพิธีกรชื่อดัง ยังมี อาจารย์บีว สกล พณิชย์เสรีวงษ์ ที่ปรึกษาธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอี- ประสบการณ์ในระดับ Top Management ของแบรนด์ Mistine- ประสบการณ์ Assistant Managing Director บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)- Co Founder of PROMAI Business School โรงเรียนสอนทำธุรกิจออนไลน์- CEO and Founder of BEAU SUPERDEAL- ที่ปรึกษาธุรกิจเอสเอ็มอี และการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่- นักการตลาดดิจิทัล โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)- ครีเอเตอร์ สายการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ TikTok Community Thailandงานนี้สั่นสะเทือนวงการสกินแคร์และอาหารเสริมแน่นอน ด้วยวิสัยทัศน์ของ THE ONE ที่1แห่งคุณภาพสินค้าและการสร้างแบรนด์ ครบ จบ ที่ THE ONE การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด เพราะเรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณเป็นที่1 ในวงการ095-161-4561