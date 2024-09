วันทางทะเลโลก'67 “เจ้าท่า”ประกาศเจตนารมณ์พัฒนาระบบขนส่งทางทะเลปลอดภัยตามมาตรฐาน IMO

“กรมเจ้าท่า” เปิดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2567 Navigating the Future : Safety First! ประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางทะเลปลอดภัย ตามมาตรฐาน IMO ดึงศักยภาพทางเทคโนโลยี บริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์วันที่ 25 ก.ย. 2567 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน งานวันทางทะเลโลก ประจำปี 256 โดยกรมเจ้าท่า(จท.) จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Navigating the Future : Safety First! ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกิจกรรมวันทางทางทะเลโลก ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะประเทศสมาชิก ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization (IMO ) ที่ปัจจุบันการขนส่งทางทะเล ยังเป็นระบบขนส่งที่มีความสำคัญต่อระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ โดยกรมเจ้าท่าได้วางยุทธศาสตร์ในการยกระดับการให้บริการขนส่งทางเรืออย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องนางมนพร เปิดเผยว่า ปัจจุบันระบบการขนส่งทางทะเลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและของโลก ซึ่งเป็นระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญ และมีส่วนแบ่งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการค้าโลก เนื่องจากเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพต่อหน่วยสูงสุด เมื่อเทียบกับขนส่งในรูปแบบอื่นๆ โดยมี IMO เป็นองค์กรกลางกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล และสนับสนุนในการพัฒนาระบบ การขนส่งทางทะเล ให้กับประเทศสมาชิก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีนี้ นับเป็นปีที่มีความสำคัญ ที่มีการกำหนดหัวข้อ “Navigating the Future Safety First : เดินปลอดภัย ก้าวไกลสู่อนาคต” ที่เน้นถึงการเดินเรือในอนาคต ความปลอดภัยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ดังนั้นทุกประเทศสมาชิก ต้องพัฒนาระบบการขนส่งทางทะเล ให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ IMO นับเป็นภารกิจและบทบาทที่สำคัญของ กรมเจ้าท่า ที่จะร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในนามของคณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2567 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญ ของกรมเจ้าท่า ตั้งแต่ประเทศไทยเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO เมื่อปี 2501 หรือกว่า 66 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ IMO ได้ให้ความสำคัญกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือสินค้า ภายใต้ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea: SOLAS)โดยในปีนี้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลอง วันทางทะเลโลกประจำปี 2567 ในหัวข้อ "Navigating the future : Safety first" ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การอำนวยความสะดวก รวมถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับเรือและคนประจำเรือ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมากในการคุ้มครองการเดินเรือปลอดภัยก้าวไกลสู่อนาคต