กนอ.เดินสายโรดโชว์ “เซินเจิ้น” กล่อมจีนลงทุนในไทยเพิ่ม

22-25 กันยายน 2567 โดยได้เชิญชวนนักลงทุนจีนคว้า “โอกาสทอง” เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีนที่มีมาอย่างยาวนาน และโอกาสการลงทุนที่หลากหลายในประเทศไทย

กนอ. ยกทัพโรดโชว์ “เซินเจิ้น” ชูโอกาสทองมอบให้นักลงทุนจีนปักหมุดไทย ลั่นพร้อมรับการลงทุนจากทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve)นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศไทยภายใต้แคมเปญ “Now Thailand – The Golden Era” ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ทั้งนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แรงงานที่มีทักษะสูง และนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อธุรกิจ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความโดดเด่นด้านผลประกอบการทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพของรัฐบาล จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกกนอ.ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พร้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและครบครัน พร้อมให้บริการและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผ่านโมเดล BCG และนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2065 โดย กนอ. พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการทุกขนาด ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับการลงทุนจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีต่างๆสำหรับกิจกรรมสัมมนาส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจัดขึ้นครั้งนี้ มีการนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทย โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นโยบายส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักลงทุนจะได้รับ รวมทั้งเปิดให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจเซินเจิ้น ประเทศไทย และ Customer Visit เยี่ยมชมบริษัท BYD Auto Industry Co., Ltd. เพื่อศึกษาความสำเร็จของการลงทุนจากจีนในประเทศไทยผู้บริหารกนอ.ยังได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึง ศึกษาดูงาน บริษัท Foxconn Industrial Internet (FII) เพื่อเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี