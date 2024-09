Shenzhen OCTF Group ลุยจัดจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอัจฉริยะ (OCTF) พ.ย.นี้

- CEO of Shenzhen OCTF Group Co., Ltd. กล่าวว่า งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 หรือ The 2nd OCTF (Bangkok) Intelligent Technology Exhibition 2024 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต นวัตกรรมชี้นำอนาคต” โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะจากประเทศจีนสู่ประเทศไทย เน้นตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตและอิเล็กทรอนิกส์ในไทย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่าง 2 ประเทศ สำหรับความพร้อมในการจัดเตรียมงาน เราดำเนินการจัดเตรียมงานไปแล้วกว่า 80% โดยมีทั้งการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการสัมมนาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรม มั่นใจว่างานนี้จะสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมได้ใช้งานนี้เป็นเวทีเจรจาการค้า พบปะคู่ค้าจากประเทศจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะให้แข็งแกร่ง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับนานาชาติต่อไปได้ด้าน- Vice President of Shenzhen OCTF Group Co., Ltd. กล่าวว่า The 2nd OCTF (Bangkok) Intelligent Technology Exhibition 2024 ในปีนี้ได้รวบรวมบริษัทผู้ผลิตและผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมงานกว่า 300 บริษัท รวบรวมผลิตภัณฑ์กว่า 6,000 รายการ มุ่งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยเน้นเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจากประเทศจีนเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ งานนี้จึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับการสำรวจนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะล่าสุดจากผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายกับพันธมิตรมืออาชีพ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศจีน สำหรับไฮไลต์ของงานประกอบด้วยสินค้าจากบริษัทเทคโนโลยีอัจฉริยะชั้นนำ การบรรยายและเสวนาเชิงกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ การจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงและความร่วมมือ และโอกาสในการขยายเครือข่ายและสำรวจตลาดใหม่ๆ อย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้นายกสมาคมไทยไอโอที ได้กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า OCTF ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นการรวมพลังในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเชื่อว่าการจัดงานนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ ประเทศไทยยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสองประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอัจฉริยะ นวัตกรรม และศักยภาพทางธุรกิจ ซึ่งคาดหวังว่าในอนาคตความร่วมมือระหว่างไทยและจีนจะเจริญเติบโตและยั่งยืนอย่างแน่นอนงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 หรือ OCTF 2024 รวบรวมผู้แสดงสินค้าร่วมงานกว่า 300 บูทจากทั่วประเทศจีน นำผลิตภัณฑ์มาเสนอมากกว่า 6,000 รายการซึ่งเน้นถึงการใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ โดยมีกำหนดการจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.octfgroup.com.