เอสซีจี พัฒนาศักยภาพเยาวชนอาเซียน สู่ ‘Green Generation’ ปั้นคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านทุนการศึกษา Sharing the Dream

กล่าวว่า “เอสซีจี มุ่งมั่น สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ตามแนวทาง ‘Inclusive Green Growth’ ในทุกมิติ ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการ SCG Sharing the Dream ในปีนี้ จึงได้ส่งเสริมแนวคิด Green Generation เพื่อส่งเสริมพลังคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามกลยุทธ์ ESG4Plus ของเอสซีจี”กล่าวว่า “ในปีหน้า ไทยและอินโดนีเซียจะเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต โครงการทุนการศึกษา ‘Sharing the Dream’ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและเพื่อการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ จิตสำนึกใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับโอกาสในการลงมือทำจริง เพื่อขับเคลื่อนอินโดนีเซียสู่ความยั่งยืนได้”ตัวอย่างโครงการเพื่อความยั่งยืนจากเยาวชนที่เอสซีจีสนับสนุน เช่น การจัดการขยะอาหาร ให้เป็นปุ๋ยหมักในชุมชน การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ผสานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา สร้างจิตสำนึกการแยกขยะในชุมชน และ การพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่วยอำนวยความสะดวกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนกล่าวว่า “เรากำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอินโดนีเซีย 2588 จึงมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ เราต้องการการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่เข้าใจแนวคิด ESG และการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญ โครงการมอบทุนการศึกษา Sharing the Dream ของเอสซีจี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนชาวอินโดนีเซียเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้"ทั้งนี้ ในภูมิภาคอาเซียนนอกจากประเทศไทย เอสซีจี ยังเดินหน้ามอบทุนการศึกษาในประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ สปป. ลาว เพื่อปั้นเยาวชนอาเซียน สู่ ‘Green Generation’ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน