On the Table เส้นทาง 14 ปี สู่ All Day Dining เต็มรูปแบบ

ผู้จัดการรายวัน 360 - On the Table ร้านอาหารโตเกียวคาเฟ่ สไตล์ฟิวชั่น ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 14 ปี ปักหมุดหมายการเป็นร้านอาหารที่ให้บริการในรูปแบบ All Day Dining ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกมื้ออาหาร ทั้งคาว-หวาน ทานได้ตลอดทั้งวันาวนางสาวมยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผู้บริโภคยุคใหม่ มองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มากกว่าแค่มื้ออาหาร ทางแบรนด์จึงตัดสินใจเริ่มใช้ ‘โต๊ะจัง’ คาแรคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว คอยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานภายในร้าน และสื่อสารแคมเปญต่าง ๆ ของทางแบรนด์ รวมถึงการครีเอทแคมเปญควบคู่ไปกับการออกเมนูอาหารใหม่ ๆ เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ทุกมื้ออาหารแบบไม่มีเบื่อ ซึ่งประมาณ10% ของลูกค้าประจำก็จะชอบทดลองสั่งเมนูใหม่ที่ออกมาเสมอ และโพสต์ลงโซเชียล ทำให้แบรนด์ยังคงถูกพูดบนออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี• ช่วงกุมภาพันธ์ 67 โต๊ะจังคอลแลปกับอาร์ตติสชื่อดัง ‘แป้งนวล’ แคมเปญพิเศษ TOH CHAN x SISTERS โปรโมทเมนูซีรีส์ใหม่อย่าง ‘MENTAIKO SERIES’ ผ่านผลงานศิลปะสุดครีเอท เพิ่มประสบการณ์ใหม่ บรรยากาศร้านใหม่ สะดุดตา และเมนูอาหารที่อร่อย รสชาติที่คุ้นเคย• และยังมีแคมเปญ ALL DAY BRUNCH อาหารเช้าสไตล์โต๊ะจังที่อร่อยได้ทั้งวัน ที่ออกมาในช่วง พฤษภาคม 67 เพื่อตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เน้นอาหารแบบเบา ๆ ไม่หนักท้อง แต่ครบหมู่ แถม Food Presentation ที่ถ่ายภาพอวดบนโซเชียลได้แบบเก๋สุด ๆ• ล่าสุดในเดือน กันยายน 67 กับแคมเปญ ข้าวผัดเครื่องบึ้มสไตล์ญี่ปุ่น FRIED RICE OVERLOAD 3 เมนูข้าวผัดที่เพิ่มท็อปปิ้งได้แบบล้นจาน เพิ่มความสนุกให้มื้ออาหารในแบบฉบับของตัวเอง ไฮไลท์กับเมนู ข้าวผัดนาโปลิตัน ที่ท้าให้ไปลองางดี หรือสามารถซื้อ Take away กลับบ้านได้• ตบท้ายมื้อด้วยการออกเมนูของหวานใหม่ TOKYO PARFAIT 5 เมนูของหวาน รสชาติเป๊ะเหมือนอิมพอร์ตจากญี่ปุ่น หลากหลายเลเยอร์ สร้างเทคเจอร์ทั้งกรุบกรอบ นุ่มละมุน และให้ความสดชื่น มาช่วยเติมเต็มปิดมื้ออาหารได้อย่างดี“ขณะเดียวกันร้านอาหารกลุ่ม• ในระหว่างมื้อก็สามารถเอนจอยกับ TEA BAR เครื่องดื่มที่มีรสชาติเฉพาะตัว ซึ่งพลาดไม่ได้กับเมนู Mix Berry Soda ที่มีความหวานเปรี้ยวซ่า เข้ากับมื้ออาหารได้เป็นอย่ม Specialty Restaurant ยังคงเป็นเทรนด์สุดฮิตในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยที่กำลังมองหาร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณภาพของอาหารที่นำเสนอ คาดในอนาคตความต้องการของผู้บริโภคจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงร้าน On the Table ด้วยเช่นกัน เพราะทางร้านก็มีเมนูอาหารฟิวชั่นที่โดดเด่นในแต่ละหมวด ทั้ง พาสต้า สลัดและมังสวิรัติ ส่งผลให้ยอดขายจากเมนูเหล่านี้เพิ่มขึ้นกว่า 20%โดยเฉพาะในหมวดของหวาน ลูกค้าของแบรนด์ชื่นชอบทานของหวานเป็นอย่างมาก หลังการออกเมนูของหวานใหม่ TOKYO PARFAIT ทำให้ลูกค้าสั่งเมนูของหวานเพิ่มขึ้นกว่า 50% เหตุเพราะการตั้งราคาของหวานในราคาที่เข้าถึงง่าย มีหลายไซซ์ให้เลือก สามารถทานหลังเมนูอาหารคาวได้แบบไม่อิ่มจนเกินไปอีกทั้งยังมีการขยายสาขาทัวร์ริส เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อาทิ เซ็นทรัล พัทยาบีช, เซ็นทรัล สมุย, ภูเก็ต ฟอเรสต้า, เทอมินอล21 พัทยา, เทอมินอล อโศก, เซ็นทรัลเชียงใหม่ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ ชอบทานมื้อเช้าแบบเบา ๆ ไม่หนักท้อง จึงทำให้เมนู Brunch และของหวาน รวมถึงเครื่องดื่ม กลายเป็นเมนูขายดีและตอบโจทย์กลุ่มทัวร์ริสได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการขยายสาขาออกนอกห้างสรรพสินค้า สู่คอมมูนิตี้มอลล์สาขาแรก คือ ลาวิลล่า อารีย์ เพื่อตอบรับไลฟสไตล์ของกลุ่มคนในพื้นที่ด้วย พร้อมกับการตอกย้ำ All Day Dining แบบสมบูรณ์” นางสาวมยุรี กล่าว