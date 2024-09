“เอกนัฏ”จ่อออกมาตรการดึงทุนต่างชาติ เร่งกนอ.ผุดนิคมSME

Innovation Forum 2024”มีพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่ยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class 9 แห่ง ระดับ Eco-Excellence 25 แห่ง ระดับ Eco-Champion 40 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 79 แห่ง และโรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น 5 แห่ง

“เอกนัฏ”เล็งออกมาตรการดึงการลงทุนต่างชาติสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเร่งความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ยกระดับด้วยนวัตกรรม-เทคโนโลยี และพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุน มอบหมายให้กนอ.เร่งผุดนิคมเอสเอ็มอี และตั้งทีมงานรื้อแก้กฎหมายฯเดินหน้าตั้งกองทุนปฏิรูปอุตสาหกรรมนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด “Now Thailand : Sustainable Futures ลงทุนในประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2567 “EcoInnovation Forum 2024”ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกมาตรการเพื่อดึงการลงทุนจากต่างประเทศรองรับการย้ายฐานการผลิต สร้างการเติบทางเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยต้องได้รับประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของทุนต่างชาติด้วย โดยได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)ผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีขณะเดียวกันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ยกระดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต้องมุ่งสู่ความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับตัวพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ทั้งจากความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า จำเป็นที่ภาคธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัวทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการค้าและการส่งออกขณะที่ภาครัฐจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโครงสร้างการผลิต โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทย ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ (Now Thailand) ไม่เพียงทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนเท่านั้นแต่เป็น "ทางด่วน" ที่จะเร่งการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายเอกนัฏ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงอุตสาหกรรมวางนโยบายขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และการสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ โดยตนได้ส่งสัญญาณว่าจะเร่งออกมาตรการช่วยภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปฏิรูประบบอุตสาหกรรมขึ้นมา ซึ่งเงินกองทุนฯมาจากการเงินกองทุนต่างๆในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีการถูกนำมาใช้รวบรวมเป็นกองทุนเดียว แล้วกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนในการใช้เงินกองทุนฯเช่นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษกากอุตสาหกรรม และการช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้านเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งฯ ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาแก้ไขกฎหมายต่างๆในกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใสนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการ กนอ. รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า แผนการพัฒนานิคมฯสู่มาตรฐานสากล ยกระดับนิคมฯสู่การเป็นนิคมฯที่ยั่งยืน สร้างความยั่งยืน และกลไกการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกคสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero)นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สงครามการค้า ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ GDP ไทยเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าลดคาร์บอนและมุ่งสู่เศรษฐกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2050 และNet Zeroในปี ค.ศ.2065 ซึ่งขณัที่ความเป็นจริง ไทยกำลังถูกดันให้เข้าสู่Net Zeroเร็วขึ้น เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญทั้งสหรัฐฯ อียู ญี่ปุ่น และเกาหลีใช้เป้าหมายNet Zero2050 ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทย“ NOW Thailand วันนี้ไม่ใช่แค่แผนหรือแนวคิด แต่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบันการเงิน ในการเร่งรัดการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Next-Gen Industry ที่เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเป้าหมายร่วมกันภายใต้แนวคิด ONE FTI (One Vision, One Team, One Goal) ส.อ.ท. และ กนอ. พร้อมเป็นพันธมิตรกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ “ทั้งนี้ ในงาน “Eco