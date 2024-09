มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาต้นแบบจาก ก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล สถาบันการศึกษาต้นแบบจาก กยศ. 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ด้วยเหตุผลสำคัญคือมหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศด้านกิจกรรมนิสิตและการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนให้นิสิต KU มีความพร้อมในการดำเนิน และการเข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ระดับตัวบุคคล ในเป้าหมายที่ 1 : No Poverty เป้าหมายที่ 2 : Zero Hunger เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Wellbeing เป้าหมายที่ 4 : Quality Education เป้าหมายที่ 5 : Gender Equality อย่างชัดเจน และเป้าหมายที่ 10 : Reduced Inequalityผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวแสดงความขอบคุณคณะกรรมการพิจารณารางวัล และผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มอบรางวัลสถาบันการศึกษาต้นแบบแก่ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ตามโครงการเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567 ตามนโยบายอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเรียนรู้แก่นิสิตผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ในภาคการศึกษาปลาย ปี 2567 นี้ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมนิสิต และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไปจำนวน 8 หน่วยกิตตามนโยบาย Student Design GenEd ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาควิชาการกับกิจกรรมนิสิตให้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป