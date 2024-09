“เซ็นทรัล วิลเลจ” ฉลอง 5 ปี อัดโปรแรง ดึง Brand Magnet ระดับโลกเพิ่มสิ้นปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพีเอ็น ผู้บริหาร “เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย จัดใหญ่ฉลองความสำเร็จครบรอบ 5 ปี ภายใต้คอนเซปต์ “Central Village 5th Anniversary Celebration” Shop/Eat/Fun/Fest/Celebrate’ ผนึกพาร์ทเนอร์แบรนด์ดังชั้นนำอัดโปรแรง ตอกย้ำโมเมนท์สุดพิเศษแห่งการช้อปปิ้ง พร้อมเผยกลยุทธ์ความสำเร็จยืนหนึ่งลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกตลอด 5 ปี ดันยอดทราฟิกเพิ่มและยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เส้นทางความสำเร็จตลอด 5 ปี ของ ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ในฐานะลักชูรี่เอาท์เลตตระดับโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งการมีพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่แข็งแกร่งอย่าง บริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ไทยแลนด์) หนึ่งในบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บิ๊ก อสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเอาท์เล็ตชื่อดังของเอเชีย และการผนึกกำลัง แบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกกว่า 300 แบรนด์ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์สร้าง Omnichannel Platform ส่งผลให้ เซ็นทรัล วิลเลจ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักช้อปทั้งไทย, Expat และนักท่องเที่ยวต่างชาติ”โดยในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2567 มีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวไทย 70% และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 30% ทั้งนี้ Top 5 ประเทศที่เข้ามาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ ฮ่องกง,ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และจีน ตามลำดับ โดยจำนวนกลุ่มที่เข้าใช้บริการคือกลุ่ม FIT (Free Independent Travelers) หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวด้วยตัวเองเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ก็เพิ่มขึ้น 60% สร้างยอดขายต่อเนื่องทั้งจากลูกค้า Walk-in Visit และ Live Streaming รวมทุก Categoryเปิด 3 กลยุทธ์ความสำเร็จยืนหนึ่งตลอดกาลของ ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ตลอด 5 ปี1) Location Strategy: ทำเลยุทธศาสตร์ เดินทางสะดวก รายล้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายกำลังซื้อสูง ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ มีแต้มต่อด้านโลเคชั่นเพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่รายล้อมไปด้วยโรงเรียนนานาชาติ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สนามกอล์ฟ และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นโลเคชั่นที่มีอยู่กลุ่มคนกำลังซื้อสูงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีบริการ Shuttle Bus Service จากเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 นาที เมื่อผนวกกับกลยุทธ์ในการปั้น เซ็นทรัล วิลเลจ ให้เป็นมากกว่าแหล่งช้อปปิ้งแต่ต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ ‘The Emerging Lifestyle Communities’ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและไลฟ์สไตล์ เพื่อเป็น Family Destination ไปจนถึง Sport Destination และรองรับกลุ่ม Pet-Friendly ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้เป็น Semi-Outdoor2) Luxury Lifestyle Destination: หมุดหมายของแบรนด์ระดับโลก กว่า 300 แบรนด์ระดับโลกรวมไว้ที่เดียวครบทุก Category ทั้ง Luxury & Premium Fashion & Accessories จนถึง Sport Fashion, Cosmetic และ Specialty อาทิ ADIDAS Factory OUTLET, ARMANI COACH, CALVIN KLEIN, DIESEL, DYSON, GOLF CHALLENGE, HUGO, KENZO, KATE SPADE, KARL LAGERFELD, LUXE GALERIE, MARIMEKKO, MAX & CO., MICHAEL KORS, OUTLET BY CLUB 21, POLO PALPH LAUREN, SAMSONITE, SF BRANDNAME, TOMMY HILFIGER, TUMI, และ ZEGNA เป็นต้นในอนาคตจะมี Brand magnet ระดับโลกเตรียมเปิด ได้แก่ อย่าง ASICS, MLB และ SKECHERS FLAGSHIP OUTLET ใหญ่ที่สุดในไทย มาปักหมุดเพิ่มเติมปัจจุบันแบรนด์ที่มียอดขายดีต่อเนื่อง อาทิ COACH, THE COSMETICS COMPANY STORE, POLO RALPH LAUREN, SAMSONITE, ADIDAS Factory OUTLET, SF BRANDNAME ZEGNA, FERRAGAMO และ OUTLET BY CLUB 21 เป็นต้นด้านแบรนด์ที่่ขึ้้นแท่น Top Live Steaming ได้แก่ MICHAEL KORS, COACH, SF BRANDNAME, TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, THE COSMETICS COMPANY STORE, VINTEL, LEVI’S, LE CREUSET และ KIPLING3) Landmark Event: ปั้นอีเวนท์ไฮไลท์ สร้าง Vibes ดีตลอดทั้งปี จับกลุ่มกำลังซื้อสูงและกลุ่มครอบครัว ยกระดับประสบการณ์ให้นักช้อปที่เป็นมากกว่าแหล่งช้อปปิ้งแต่ต้องเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จะได้เห็นอีเวนท์สนุกและกิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งปี ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ Central Village x Life’s Market GOO:D FEEL ตลาดงานคราฟท์ งานศิลปะ และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ดาราพาอร่อย ยกทัพมาร้านดังใน TIKTOK มาเสิร์ฟความอร่อยถึงที่, โชว์สนุกๆ จาก BOZO SHOW ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ, Chill Village: Good Food Good Music เทศกาลสุดชิลล์ช่วงปลายปี, Central Village x Bangkok Skim board Park เปิดประสบการณ์ใหม่กับกีฬาสุดฮิต Skim board, HARMON Music School Presents HARMON KIDS, Play, Love งานแสดงดนตรี ร้องเพลง และเต้น จากน้องๆ โรงเรียนดนตรีฮาร์ม่อน และ Bangkok Farmer’s Marketทั้งนี้เพื่อฉลองให้กับความสำเร็จตลอด 5 ปี ของ ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ จึงจัดงานครั้งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ “Central Village 5th Anniversary Celebration” Shop/Eat/Fun/Fest/Celebrate ฉลองให้กับทุกโมเมนท์แห่งความสุข ผนึกพาร์ทเนอร์และแบรนด์ชั้นนำ อัดโปรแรงลดสูงสุด 80% รับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 17% และโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมดีลสุด Exclusive กับ ‘VIP Private Shopping’ สำหรับลูกค้า Top Spender 30 ท่าน ช้อปแบรนด์ดังแบบไพรเวท พิเศษ! Central Village Line Stamp Reward เมื่อช้อปครบทุกๆ 10,000 บาท ลงทะเบียนรับ Line Stamp 1 ดวง สะสมครบตามที่กำหนดรับฟรีของรางวัลสุด Exclusive *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ Special Weekend กับ Central Village Birthday Snap เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ช้อปครบ 5,000 บาท รับสิทธิ์ถ่ายภาพ Photo Booth สุดคิวท์สายกินห้ามพลาด ‘Special Price for BIRTHDAY SET’ เฉพาะที่เซ็นทรัล วิลเลจ เท่านั้น อาทิ Sushi Hiro: Anniversary Set ลด 50% เหลือเพียง 1,599 บาท หรือ รับฟรี Bonchon Mini Chicken Cake เมื่อรับประทานครบ 555 บาท เป็นต้นสนุกฟินไปกับกิจกรรมไฮไลท์ตลอดเดือนกันยายน อาทิ Central Village x Life’s Market ช้อปงานคราฟท์เก๋ๆ, เหยียบคันเร่งทดสอบความเร็วกับ Monowheel Go-kart และ Bangkok Skim board Park เปิดประสบการณ์ใหม่ Skim board กับกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีม และปล่อยจอยไปกับบรรยากาศสุดชิคภายใต้คอนเซปต์ ‘Carnival’ โดยมีม้าหมุนสุดคิวท์เป็นไฮไลท์พร้อมเปิดให้ทุกคนได้ขึ้นฟรี! Central Village x Bangkok Skimboard Park ชวนคุณปลดปล่อยพลัง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับกีฬาสุดฮิตติดเทรนด์จากฟากฝั่งยุโรปและอเมริกากับกีฬา Skimboard ที่จะให้คุณได้สนุก ชุ่มฉ่ำ ลื่นไหล ปล่อยตัว ปล่อยใจ ให้คลายร้อนไปกับสายน้ำ พร้อมกิจกรรมต่างๆ อาทิ Birthday Lucky Spin ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท รับสิทธิ์หมุนวงล้อลุ้นรับ LABUBU และของรางวัลน่ารักๆ อีกมากมาย *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดTop up บริการเหนือระดับแบบลักซูรี่เฉพาะที่ เซ็นทรัล วิลเลจ เท่านั้นอาทิ บริการรถ Shuttle Bus Service จากเซ็นทรัลเวิลด์ใช้เวลาเพียง 30 นาที, บริการ EV Charging Station และ Tesla Supercharger Station แห่งแรกของสมุทรปราการ รองรับระบบชาร์จ CCS จ่ายพลังงานสูงสุด 250 kW และบริการใหม่ล่าสุด Ferrari Roma Test Drive พร้อมรับ VIP Package ให้กับลูกค้าที่จองสิทธิ์เข้ามา Test Driveนอกจากนี้ยังมีบริการและ Facility อีกมากมายที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทย-ต่างชาติ อาทิ VIP Lounge & Concierge Services, Mom & Baby Breastfeeding Room, Prayer Room, Luggage & Parcel Storage and Delivery, Exchange & ATM, Free Wi-Fi, Kiddy Car, Wheelchair และรถกอล์ฟรับ-ส่งภายในศูนย์“เซ็นทรัล วิลเลจ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Bangkok Luxury Outlet มีมูลค่าโครงการรวม 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 36,000 ตร.ม. มีที่จอดรถมากกว่า 2,000 คัน ช้อปแบรนด์เนมกว่า 300 แบรนด์ดังครบทุกไลฟ์สไตล์ด้วยดีลที่ดีที่สุดลดสูงสุด 35-70% ช่วงแคมเปญพิเศษลดถึง 80% เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 22.00 น.