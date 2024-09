RS LiveWell จับมือ Tellme  ปั้นTellmeDarling by Daring&Co. ดึง Gen1es เป็นพรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน360 - อาร์เอส ลิฟเวลล์ (RS LiveWell) ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ส่ง Daring&Co. แบรนด์สินค้าความงามสำหรับคนรุ่นใหม่ จับมือ Tellme ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำอางและเป็นที่รู้จักกันอย่างยาวนาน เปิดตัวแบรนด์ใหม่ TellmeDarling by Daring&Co. เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ชื่อดัง Gen1es (จีนี่ส์) ศิลปินอินเตอร์เกิร์ลกรุ๊ป จาก CHUANG ASIA THAILAND รายการเซอร์ไววัลสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายทั้งในไทยและจีนเป็นไปตามเป้าที่ 100 ล้านบาท ภายในหนึ่งปีนางสาววรัญญา ราชพลสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส ลิฟเวลล์ จำกัด เผยว่า “อาร์เอส ลิฟเวลล์ เป็น Products Company ที่จะมีการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ทั้งยังไม่หยุดที่จะต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราจึงมองหาพันธมิตรที่มีศักยภาพอยู่ตลอด ภายใต้กลยุทธ์ Brand Collaborations ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ภายใต้ Content to Commerceด้วยความน่าสนใจของตลาดสินค้าแป้งทาหน้าในกลุ่มของ Facial Makeup เราจึงจับมือกับ Tellme เพื่อร่วมกันปั้นแบรนด์ TellmeDarling by Daring&Co. โดยแบรนด์ Tellme นั้นตอบโจทย์ทั้งภาพของแบรนด์และฝั่งโรงงานการผลิต รวมถึงการมีช่องทางการขายที่ครอบคลุมและกว้างขวางการร่วมมือกันของแบรนด์ Daring&Co. และ Tellme ภายใต้แบรนด์ TellmeDarling by Daring&Co. จึงถือเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าของทั้ง 2 แบรนด์ รวมถึงการ Refresh ภาพแบรนด์และสินค้าของ Tellme ให้ดูเป็นวัยรุ่นและทันสมัยมากยิ่งขึ้นอาร์เอส ลิฟเวลล์ ได้เลือกกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความโดดเด่นโดยใช้ Music Marketing ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ อาร์เอส มิวสิค จึงได้มีการจัดทำเพลง Tell Me Darling ขึ้นมา ซึ่งจะมีการ Tie-in ทั้งชื่อแบรนด์ และคุณสมบัติของสินค้าเข้าไป เพื่อทำให้ผู้ฟังรู้สึกคุ้นเคย โดยได้นักร้องชื่อดังอย่าง “ลำไย ไหทองคำ” และ “เบิ้ล ปทุมราช” เป็นผู้ขับร้องเพลงตั้งต้นนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นเพลงป๊อป ที่ได้น้องๆ ศิลปินอินเตอร์เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง อย่าง Gen1es (จีนี่ส์) เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ TellmeDarling ทำให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อีกด้วย“หลังเปิดตัว แบรนด์ TellmeDarling by Daring&Co. อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคลิปโฆษณาในทุกช่องทาง และการทำการตลาดออนไลน์ร่วมกับ เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จะส่งผลให้แบรนด์ได้ผลตอบรับที่ดีทั้งจากกลุ่มเป้าหมายในไทยและแฟนคลับในประเทศจีน ด้วยเนื้อหาเพลงฮิต ติดหู ฟังง่าย และท่าเต้นอันสดใส จาก Gen1es ซึ่งกระแสจากโลกโซเชียลและฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งของพรีเซ็นเตอร์ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย คาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายทั้งในไทยและจีนเป็นไปตามเป้าที่ 100 ล้านบาท ภายในหนึ่งปี” นางสาววรัญญา กล่าวทั้งนี้ ภายในงานเปิดตัวมีคณะผู้บริหารจาก อาร์เอส กรุ๊ป และบริษัทในเครือ รวมถึง บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด และพันธมิตร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีแฟนคลับของ Gen1es มาให้กำลังใจศิลปินกันอย่างคับคั่ง และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ลัคกี้แฟน และ Gen1es Fan Interaction สร้างความสนุกสนานคึกคักอย่างยิ่ง ณ เอ็มกลาส ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์