"ดีพร้อม"เผย "CRAFT DRINK by DIPROM" สำเร็จเกินคาด ยอดผู้ร่วมงาน 6 วัน ทะลุแสนคน

กล่าวว่า การจัดงานถือเป็นความท้าทายของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ในการนำเสนอศักยภาพของเครื่องดื่มไทยสู่สายตาระดับสากล ซึ่งไม่เพียงที่จะต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ แต่ยังต้องการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก งานนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการผลิตเครื่องดื่มที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทยที่มีศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับสากลนายภาสกร กล่าวต่อว่า ภายในงาน “CRAFT DRINK by DIPROM” ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ การจัดเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญในวงการเครื่องดื่ม การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีการชิมเมนูพิเศษจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมโชว์จากศิลปินชื่อดังที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างความสนุก และพิเศษสุดกับการเนรมิตรโซนกิจกรรมที่น่าสนใจเต็มพื้นที่หน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อมอบความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิง ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงาน 6 วัน มีประชาชนเข้าร่วมงาน 105,000 คน สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 168 ล้านบาท ทั้งนี้ ความสำเร็จของงาน CRAFT DRINK by DIPROM สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยที่สามารถก้าวสู่ตลาดสากลได้อย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนงานถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการเครื่องดื่มไทย โดยในงานมีหนึ่งไฮไลต์สำคัญอย่างกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ในหัวข้อ "เวทีจับคู่เครื่องดื่มไทย นำธุรกิจไกลสู่สากล" ซึ่งช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทยทั้ง 3 กลุ่ม ได้พบปะกับผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายจากประเทศชั้นนำ อาทิ CP Extra, Tops Supermarket, บริษัท พีเค โกโก้ แอนด์ ช็อกโกแลต จำกัด, บริษัท คอนเซพท เคส จำกัด รวมถึงตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย ตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank เพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนและความมั่นคงทางธุรกิจนายภาสกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดีพร้อม ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนให้งาน CRAFT DRINK by DIPROM ศาสตร์และศิลป์เครื่องดื่มไทย นำธุรกิจไกลสู่สากล ผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ ซึ่งการร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่านถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศของเราไปข้างหน้า โดย ดีพร้อม จะเดินหน้ามุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในกิจกรรมอื่น ๆ ของดีพร้อมต่อไป”ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้ทางเว็บไซต์ www.diprom.go.th และเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/dipromindustry หรือโทร. 0 2430 6860