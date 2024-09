สยามพิวรรธน์ จับมือ WWD สื่อแฟชั่นยักษ์ใหญ่ระดับโลก จัดงาน WWD x SIAM PIWAT GLOBAL FASHION SPOTLIGHT

กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นและจุดหมายปลายทางลักซ์ซูรี่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของผู้ที่อยู่ใน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ เรามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดลักซ์ซูรี่ โดยได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในการเข้ามาร่วมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยผ่านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีชื่อเสียงบนเวทีโลกงาน WWD x SIAM PIWAT GLOBAL FASHION SPOTLIGHT ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นการแสดงศักยภาพของธุรกิจแฟชั่นไทยปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลก พร้อมเป็นโอกาสอันดีสำหรับพันธมิตร คู่ค้า และร้านค้า ในการรับข้อมูลที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงาน”“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมจัดอีเวนต์สำคัญกับสยามพิวรรธน์”กล่าว “ตลาดประเทศไทยกำลังพัฒนาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในตลาด Luxury Retail และ WWD มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนความโดดเด่นในระดับโลกให้กับภูมิภาคที่กำลังเติบโตและมีความหมายอย่างมากต่อทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรม”"นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการจัดงานณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียนั้นได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกทั้งในด้านแฟชั่น ภาพยนตร์และศิลปะ เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับสยามพิวรรธน์ในอีเวนต์นี้ ซึ่งจะเป็นงานที่รวมตัวผู้นำหลักในอุตสาหกรรมจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่จะมาพูดคุยถึงศักยภาพของตลาดลักซ์ซูรี่ในภูมิภาคนี้ วัฒนธรรมของความยั่งยืนรวมถึงความสำคัญของหัตถศิลป์ ช่างฝีมือ และอื่นๆ อีกมากมาย”-การจัดงานเสวนาภายใต้ธีมประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง การสร้างแบรนด์เพื่อเจาะตลาดแฟชั่นระดับโลก (Building Brands fora GlobalConsumer), การปรับตัวสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของตลาดลักซ์ซูรี่ (Adapting to the New Luxury Landscape) และพลังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลระดับโลก (South East Asia Power of Global Influence) โดยได้เชิญบุคคลสำคัญและผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาร่วมงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์เป็นผู้นำในการพัฒนา Global Destinationที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นผู้นำ Fashion & Luxury Retail ที่ขับเคลื่อนด้วย DNA ของการสร้างสรรค์และทำให้เกินความคาดหมายอยู่เสมอสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบพรีเมียมหลากหลายเป็นเดสติเนชั่นที่ดึงดูดลูกค้าทั้งคนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนปีละกว่า 100 ล้านคนมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จที่ก้าวข้ามการแข่งขันในประเทศมาอย่างยาวนานทำให้ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์กลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นและลักซ์ซูรี่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่กำลังถูกจับตามอง