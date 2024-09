“แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์” เปิดตัวนวัตกรรมเติมความเปล่งประกายให้ผิวรูปแบบฉีด “สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม”

ใต้ผิวหนังแท้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น จึงสามารถส่งเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าช่วยฟื้นฟู ปรับปรุงสภาพผิวจากภายใน โดยผลการทดลองทางคลินิกพบว่า สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหน้าบริเวณช่วงแก้มได้อย่างมีนัยสำคัญ และยาวนาน

(อ้างอิง: Improvements in satisfaction with skin after treatment of facial fine lines with VYC‐12 injectable gel: Patient‐reported outcomes from a prospective study P.1067 – 1068 Patricia Ogilvie MD1 | Marva Safa MD2 | Jonquille Chantrey MD3 | Christophe Leys MD4 | Maurizio Cavallini MD5 | Francois Niforos MD6,2 | René Hopfinger MS7 | Ann Marx MD7) ผู้รับการฉีดจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งเรื่องของสัมผัสของผิว รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของเม็ดสีผิวมาอย่างยาวนานก็สามารถใช้

ที่พอเพียงก่อนการรับทรีตเมนต์





“แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์” (Allergan Aesthetics) ผู้นำเวชศาสตร์ความงามระดับโลกจากอเมริกา แนะนำ “สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม” (Skinvive by Juvéderm) นวัตกรรมสร้างสรรค์ความงามเพื่อมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยเฉพาะ สำหรับเป็นขั้นตอนแรกของหัตถการที่ใช้ไซริงค์ และยังเหมาะสำหรับหนุ่มสาวเจเนอเรชั่นใหม่ ที่ต้องการทรีตเมนต์ดูแลผิวให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการมอบความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างยาวนาน ช่วยให้ผิวแลดูสุขภาพดี และเปล่งประกายคุณรัชนา ดังโกสินทร์ ผู้บริหาร แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผิวเปล่งประกาย คือผิวสุขภาพดีในอุดมคติของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่จะมีกันได้ทุกคน แม้ในสมัยนี้ จะมีพัฒนาการของหลากหลายผลิตภัณฑ์ความงามที่ช่วยทำให้ผิวดูสวยใสได้มากมาย แต่น้อยนักที่จะช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีอยู่ได้ยาวนาน ด้วยเหตุนี้ แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ ในฐานะผู้นำเวชศาสตร์ความงามระดับโลก จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเติมเต็มความปรารถนาที่จะมีผิวสุขภาพดีแบบในอุดมคติ จนกลายเป็นนวัตกรรมความงามตัวล่าสุด สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม สกินบูสเตอร์แบบฉีด เพื่อผิวแลดูเปล่งประกาย อิ่มน้ำ ฉ่ำลึก ชุ่มชื้นนาน”สำหรับ สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม เป็นผลิตภัณฑ์เติมเต็มความชุ่มชื้นเพื่อผิวเปล่งประกายในรูปแบบฉีด ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (The United States Food and Drug Administration: US FDA) และประเทศไทย (Thai FDA) เหมาะสำหรับการเป็นสกินบูสเตอร์ เพื่อเติมเต็มรอยที่ผิวหนัง เช่น ริ้วรอยเส้นเล็กๆ และเพื่อแก้ไขลักษณะของผิวหนัง เช่น การเพิ่มความชุ่มชื้น ทั้งยังช่วยให้ความยืดหยุ่นของผิวดีขึ้น เนื่องจาก สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม มีส่วนประกอบสำคัญอย่าง กรดไฮยาลูโรนิก ที่มีความความสามารถพิเศษ ในการดึงดูด และกักเก็บน้ำได้มากกว่าน้ำหนักของตัวเองถึง 1,000 เท่า ทำให้ผิวได้รับความชุ่มชื้นอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้น AQP3 (Aquaporin-3) โปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความชุ่มชื้นของผิว แต่โดยปกติ AQP3 ในธรรมชาติจะลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวแห้งได้ ดังนั้นเมื่อ AQP3 ถูกกระตุ้นก็จะช่วยเพิ่มการส่งผ่านของน้ำ และกลีเซอรอลเข้าและออกจากเซลล์ จึงช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้น แลดูสุขภาพดีขณะที่ สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม สามารถให้การบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ยาวนาน และล้ำลึกขึ้น เนื่องจากจะใช้วิธีการฉีดเข้าสู่ชั้นสกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม เพื่อช่วยในเรื่องของโทนผิวได้อีกด้วยโดย สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม จะให้ผลลัพธ์คือเติมความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง 9 เดือน ช่วยปรับผิวให้แลดูกระจ่างใสยาวนานถึง 6 เดือน และยังช่วยลดความมันของผิวได้ยาวนานถึง 3 เดือน (อ้างอิง: The study to evaluate the efficacy and safety of using hyaluronic acid type VYC -12L Injection for facial rejuvenates in Thailand. Prof. Dr. Rungsima Wanitphakdeedecha et.al.) จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ 3 กลุ่มความต้องการของผิว อันได้แก่- เป็นสกินบูสเตอร์ ก่อนรับการทำหัตถการที่ใช้เข็มฉีดยา อาทิ สารลดเลือนริ้วรอย หรือฟิลเลอร์ เนื่องจากประสิทธิภาพในการมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิว จะช่วยเสริมให้ประสิทธิภาพของการทำหัตถการต่างๆ ในการปรับปรุงผิวให้ชุ่มชื้นและเปล่งประกายขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการลดเลือนริ้วรอยอีกด้วย- เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้มีปัญหาผิวแห้ง หรือการรักษาผิวด้วยเลเซอร์ที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดผิวขาดน้ำ เพราะสกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม เป็นตัวช่วยการเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยตรง- เป็นสกินบูสเตอร์ สำหรับผู้รับทรีตเมนต์ไบโอสติมูลเตอร์กระตุ้นคอลลาเจนผิวที่กำลังเป็นที่นิยมขณะนี้ ผิวจึงต้องการความชุ่มชื้นนอกจากนี้ สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม ยังเป็นสกินบูสเตอร์ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่ต้องการทรีตเมนต์ผิว และให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยาวนาน ช่วยให้ผิวสุขภาพดี แลดูผิวเปล่งประกายสามารถรับบริการของ สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม ได้ที่คลินิกชั้นนำใกล้บ้านคุณ