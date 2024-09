ORเร่งเจรจารุกธุรกิจใหม่ ลั่นร่วมยื่นทำVirtual Bank ถือหุ้น20%

ORเร่งเจรจาพันธมิตรรุกธุรกิจใหม่ คาดปิดดีลใน2เดือนนี้ หลังปิดฉากธุรกิจร้านTexas Chicken พร้อมจับมือกรุงไทยและAIS ยื่นทำVirtual Bank โดยORถือหุ้น20%นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรเพื่อลงทุนธุรกิจใหม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2เดือนข้างหน้า หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ ORประกาศยุติการลงทุนร้านเท็กซัส ชิคเก้น (Texas Chicken)ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้อย่างไรก็ดี OR ให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ OR มุ่งมั่นแสวงหาโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ OR ในการมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากธุรกิจหลักด้านน้ำมันและค้าปลีกส่วนการตัดสินใจปิดร้านTexas Chicken แม้ว่าจะเปิดดำเนินการมา9ปี เป็นไปตามนโยบายการทบทวนและปรับปรุงการลงทุน (Revisit investment portfolio) ในธุรกิจต่าง ๆ ที่ OR ได้เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ เพื่อประเมินความเหมาะสมและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคตนายดิษทัต กล่าวถึงการจับมือกับพันธมิตรจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)ว่า OR ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)(KTB)และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ยื่นขอใบอนุญาต (License) การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) แล้ว โดยORถือหุ้น20% นับเป็นการทำงานร่วมกันโดยนำจุดแข็งของแต่ละบริษัทเข้ามาร่วมกัน