“ อินโนพาวเวอร์”ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2567

“อินโนพาวเวอร์” เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ปี 67 ส่งเสริมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หนุนเป้าหมาย Carbon Neutralityนายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2567 "Energy Beyond Standards 2024" โดย นางสาววริมน สามโกเศศ Head of Excellence บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ผู้แทนเข้ารับใบประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน (Energy Beyond Standards) ในครั้งนี้บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบพลังงานไปสู่ความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมาย NDC (Nationally Determined Contribution) ของประเทศไทย เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดให้มีกิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2567 ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงาน และองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีปริมาณการใช้พลังงานในอัตราส่วนที่สูง เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชน ที่จะดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2567 ในครั้งนี้ ทำให้อินโนพาวเวอร์ ได้รับประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการได้รับคำแนะนำและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวแล้ว ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรกับเครือข่ายองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเดียวกัน