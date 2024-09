“พันธุ์ไทย” ซุ่มแบรนด์แอมบาสเดอร์ฉลอง 12 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ส่งแคมเปญ “Big Birthday ฉลอง 12 ปีพันธุ์ไทย แจกใหญ่พี่ไทให้โชค” รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่ปีที่ 13 ด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ชื่อดังคนแรกของพันธุ์ไทย รวมถึงอีเวนท์สุดปังที่ได้รับเกียรติจากศิลปินไทยมือรางวัลระดับโลกมาสร้างสรรค์ผลงานสุดคราฟท์ใจกลางเมืองนางสาวสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า “พันธุ์ไทย ภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 12 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์เมนูที่แตกต่าง พร้อมยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง”ปัจจุบันกาแฟพันธุ์ไทยก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 เปิดให้บริการกว่า 1,100 สาขา มีการสนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นไปกว่า 22 ชุมชน ใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ อยู่ดี มีสุข ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ป่าเดิม เพิ่มการปลูกป่าใหม่ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้พันธุ์ไทยยังปรับเปลี่ยนดีไซน์ร้านให้สอดรับกับเทรนด์ที่ทันสมัย มีความเรียบง่ายในสไตล์โมเดิร์น แต่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์ของพันธุ์ไทย รวมถึงการปรับยูนิฟอร์มพนักงานให้มีความสดใส คล่องตัว และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น“ล่าสุดพันธุ์ไทย เปิดตัว “ไทยริกาโน” (Thairicano) กาแฟไทยสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% จากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดใน จ.แม่ฮ่องสอน เป็นกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) คั่วระดับกลาง ให้ความบาลานซ์หลากหลายมิติ สอดรับ เทรนด์คนรุ่นใหม่ที่พิถีพิถันกับการดื่มด่ำกาแฟรสชาติพรีเมียม ราคาเริ่มต้น 55 บาท”สำหรับแคมเปญ Big Birthday ครบรอบ 12 ปี พันธุ์ไทยขอถือโอกาสนี้ มอบของขวัญตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนมาโดยตลอด ด้วยกิจกรรมสนุกๆ ให้ลุ้นรับของรางวัลมากมายถึงสิ้นปี นอกจากนี้ยังเตรียมจัดบิ๊กเซอร์ไพรซ์ ดึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ชื่อดังที่เป็นแฟนตัวจริงของพันธุ์ไทย มาสร้างสีสัน และขยายฐานไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ รวมถึงอีเวนท์ใหญ่ที่พันธุ์ไทยจับมือกับศิลปินไทยเจ้าของผลงานมือรางวัลระดับโลกมาสร้างสรรค์งานศิลปะสุดคราฟท์ใจกลางเมือง เพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ในเดือนมกราคม 2568 นี้ในโอกาสครบรอบ 12 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 13 พันธุ์ไทยยังได้สื่อสารผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ภายใต้คอนเซปป์หนังสือรุ่นในธีม Then & Now #จากวันนั้นถึง12ปีวันนี้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจให้แฟนๆ ได้หวนนึกถึงความทรงจำดีๆ ในอดีต ไม่ว่าจะเป็น โลโก้แรก สาขาแรก ยูนิฟอร์มแรก เมนูแรก พร้อมจัดแคมเปญใหญ่ “Big Birthday ฉลอง 12 ปีพันธุ์ไทย แจกใหญ่พี่ไทให้โชค” เพียงเติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มพันธุ์ไทย ทุกเมนู ทุกขนาด ทุกรสชาติ ให้ครบ 5 แก้ว และครบ 10 แก้วในระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละรอบจับรางวัล ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ทุกเดือน เช่น สร้อยคอทองคำ, Apple Watch, โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip 6, รถจักรยานยนต์ Honda Wave, Macbook Air และ ของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Max Card Plus และ Max Card Plus EV เพียงแสดงบัตรสมาชิกตัวจริง หรือโชว์ผ่าน Application Max Me ที่หน้าร้านพันธุ์ไทยทุกสาขา (เดลิเวอรีไม่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567