BGRIM แจ้ง COD โครงการโซลาร์ฟาร์ม 20MW ที่ญี่ปุ่น

บี.กริม เพาเวอร์ เผยโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 20 เมกะวัตต์ ในประเทศญี่ปุ่นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว พร้อมลุยขยายพอร์ตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นแตะกว่า 5 พันเมกะวัตต์ในปี 2573นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัท Lohas ECE Spain Gifu Co., Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่ B.Grimm Power Korea Limited ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ประสบความสำเร็จในการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 20 เมกะวัตต์ (MW) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ใน Kamanoya, Arahara เขต Kamitakara-cho เมือง Takayama จังหวัด Gifu ประเทศญี่ปุ่น โดยดำเนินงานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับบริษัท Kansai Transmission and Distribution จำนวน 20 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 17 ปี ด้วยอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ที่ 21 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงการ COD ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งขยายพอร์ตการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา พร้อมมุ่งหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลกกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศสำหรับทิศทางและเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ภายในปี 2573 ตั้งเป้าขยายการลงทุนสู่การมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 10,000 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและโครงการระหว่างก่อสร้างและพัฒนา โดยมีสัดส่วนจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% และมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 หรือ ค.ศ. 2050