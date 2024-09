“ดุสิตธานี” ร่วมมือ “ปอร์เช่” บริการลีมูซีนไฮเอนด์ครั้งแรก

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มดุสิตธานีโดยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ประกาศผนึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ “ปอร์เช่ ไทยแลนด์” (Porsche Thailand) ยนตรกรรมหรูจากเยอรมนี ส่งมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมด้วยบริการรถลีมูซีนระดับไฮเอนด์ “ปอร์เช่ รุ่น Panamera 4 E-Hybrid Executive” นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เผยผสานความร่วมมือภายใต้แนวคิด “Redefine the Art of the Journey” สร้างนิยามใหม่ของศิลปะการเดินทาง สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ ความหรูหรา และความเอาใจใส่อย่างประณีตบรรจง เพื่อสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่จะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 27 กันยายนนี้นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT เปิดเผยว่า กลุ่มดุสิตธานีโดยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ “ปอร์เช่ ไทยแลนด์” (Porsche Thailand) บริษัทยนตรกรรมหรูชื่อดังจากเยอรมนี ในการส่งมอบประสบการณ์พิเศษระดับลักซูรีให้กับลูกค้าของโรงแรม ด้วยการรังสรรค์บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตอบโจทย์การเดินทาง ทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยการนำรถสปอร์ตสุดหรู “ปอร์เช่” มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรถลีมูซีน ภายใต้แนวคิด ‘Redefine the Art of the Journey’ ผ่านการกำหนดนิยามใหม่ของ ‘ศิลปะแห่งการเดินทาง’ ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกโดยมีโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นหมุดหมายสำหรับบริการลีมูซีนของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ จะประกอบด้วยรถปอร์เช่ รุ่น Panamera 4 E-Hybrid Executive จำนวน 5 คันที่เป็นไฮไลต์ และรถยนต์หรูที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบความสะดวกสบายและตอบโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยความเอ็กซ์คลูซีฟของรถปอร์เช่ในรุ่นนี้ นอกจากเครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพและเงียบสนิทตามแบบฉบับยนตรกรรมระดับเวิลด์คลาสและสไตล์ที่บ่งบอกถึงความแตกต่างเฉพาะตัวแล้ว ยังมีความพิเศษตรงพื้นที่วางขาของที่นั่งด้านหลังอันโอ่อ่ากว้างขวางมอบความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร อีกทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีที่ผสานความหรูหราได้อย่างครบครัน ระบบความบันเทิงที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ให้ทุกการเดินทางไม่พลาดการติดต่อ รองรับการเดินทางระยะสั้น ทั้งในกรุงเทพฯ และการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางอื่นในประเทศไทยได้ตามต้องการขณะที่พนักงานขับรถประจำการในแต่ละคัน ได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีในมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสจากปอร์เช่ภายในศูนย์ฝึกปทุมธานี โดยยึดถือความปลอดภัย และความเที่ยงตรงเป็นที่ตั้ง ซึ่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะสวมยูนิฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อแสดงถึงความสง่างามโก้หรูของทั้งโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และปอร์เช่ เป็นสำคัญ“กลุ่มดุสิตธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการผนึกความร่วมมือเป็นพันธมิตรร่วมกับ “ปอร์เช่ ไทยแลนด์” ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับการให้บริการของโรงแรมในประเทศไทย และเป็นบทพิสูจน์ความใส่ใจในการมอบประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร และอยู่เหนือความคาดหมายของแขกผู้มาเยือนโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ที่กำลังจะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 27 กันยายน 2567 ซึ่งที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการให้บริการในทุกๆ รายละเอียด โดยความร่วมมือกับปอร์เช่ในการให้บริการลีมูซีน ด้วยรถปอร์เช่ รุ่น Panamera 4 E-Hybrid Executive ไม่ได้เป็นเพียงแค่บริการสำหรับการเดินทางเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการบริการที่เหนือระดับและนวัตกรรมอันทันสมัย ซึ่งเป็นนิยามการตีความ ‘ดุสิตธานี กรุงเทพ’ ภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ และเราเชื่อว่า บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การยกระดับการเดินทางของผู้มาเยือนเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงมาตรฐานใหม่ของการบริการรถลีมูซีนระดับลักซูรีในกรุงเทพมหานคร ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับการเดินทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี กล่าวมร. ปีเตอร์ โรห์เวอร์ กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ในฐานะส่วนหนึ่งในเส้นทางแห่งการเปลี่ยนโฉม เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับที่พักที่หรูหราในกรุงเทพฯ ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่นมาอย่างยาวนานของดุสิตธานี โดยการผสมผสานประเพณีดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมนั้น มีความสอดคล้องกับการแสวงหาความเป็นเลิศของปอร์เช่ได้อย่างลงตัว เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมแบ่งปันความทุ่มเทในการรังสรรค์ประสบการณ์อย่างประณีต เพื่อสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ รวมถึงรอคอยที่จะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริการแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานของโรงแรมที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้ ด้วยการร่วมกำหนดนิยามใหม่ของศิลปะแห่งการเดินทาง รวมทั้งมอบความหรูหราและสมรรถนะที่ทรงพลังของปอร์เช่ให้กับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลก”โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 27 กันยายน 2567 ก่อนที่โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค จะทยอยเปิดให้บริการ โดยบริการรถลีมูซีนด้วยรถปอร์เช่ รุ่น Panamera 4 E-Hybrid Executive จะให้บริการสำหรับแขกที่จองห้องพักแบบคลับรูม หรือห้องสวีท หรือข้อเสนอสุดพิเศษ 'Iconic Stay' ในช่วงเปิดตัว โปรโมชั่น ผ่านช่องทาง dusit.com เท่านั้นดุสิต โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เป็นบริษัทในเครือของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในบริษัทพัฒนาโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความเชื่อและความมุ่งมั่นอย่างจริงใจในการนำเสนอการต้อนรับอันสง่างามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นไทยไปสู่ระดับสากล ดุสิต โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พร้อมมอบการเข้าพักสุดพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์แก่ผู้เข้าพักในมาตรฐานระดับสูงและงานบริการที่เป็นส่วนตัว กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และวิลล่าระดับลักซ์ชูรี ประกอบด้วยที่พักมากกว่า 300 แห่ง ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ทั้งหมด 8 แบรนด์ ได้แก่ เดวาราณา-ดุสิต รีทรีตส์, ดุสิตธานี, ดุสิต สวีท, ดุสิต คอลเลคชั่น, ดุสิต ดีทู, ดุสิต ปริ๊นเซส, อาศัย โฮเทล และ อีลิธ ฮาเวนส์ ในจุดหมายปลายทางชั้นนำกว่า 18 ประเทศทั่วโลก