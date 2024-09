BEM คว้ารางวัล “Transport Deal of the Year”เวทีระดับโลก 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM คว้ารางวัล “Transport Deal of the Year” จากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ซึ่ง BEM ได้ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน เมื่อเดือนเมษายน 2566 และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการออกหุ้นกู้โดยเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้จะนำไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือเงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเดินทางโดยรถยนต์ และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานได้สะดวก สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม