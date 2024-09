เดล คาร์เนกี ประเทศไทย ชี้ “องค์กรไทยโฉมใหม่” หนุนพัฒนาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนแผน ESG สู่ความยั่งยืน

นำโดยกรรมการผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญในการเสริมสร้างศักยภาพของคนและองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ ในด้านที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำระดับโลกในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากร เดล คาร์เนกี มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะในการบริหารจัดการ และ ทักษะที่จำเป็นต่างๆ ที่ช่วยให้คนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต โดยการเน้นความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางสังคม กระบวนการคิด และการจัดการทัศนคติของตน เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากการพัฒนาหลักสูตรสำหรับองค์กรแล้ว ยังมุ่งเน้นการนำหลักสูตรมาใช้พัฒนาศักยภาพให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อนำความรู้นี้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตนเองและสังคม โดยกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันอาทิ การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ตามปรัชญาการดำเนินงานที่ว่าโดยที่ผ่านมาได้เข้าไปสอนทักษะชีวิตกับน้องๆ ในชุมชนคลองเตย นอกจากนี้ ยังร่วมและที่สร้างความเข้าใจด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อทะลายกำแพงความแตกต่างและเพิ่มความหลากหลายทางความคิดและการแสดงออกในตัวตนของบุคคลในการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์นั้น ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เดล คาร์เนกี ได้รับเกียรติจากซึ่งเป็นเข้าอบรมคณะครู บุคลากร และนักเรียน กว่า 1,000 คน ให้ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นโดยผ่านหลักสูตร The Dale Carnegie Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้นำ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากว่า 100 ปี ด้วยความเชื่อที่ว่า การให้ความรู้และสอนให้เขาจับปลา ยั่งยืนกว่าการให้สิ่งของ เพราะความรู้นี้จะอยู่ติดตัวเขาไป และต่อยอดได้ในอนาคตนอกจากนี้ เดล คาร์เนกี ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโดยมุ่งให้กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักการสากล 10 ประการ (Ten Principles) ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชั่น ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล“ปัจจุบัน เดล คาร์เนกี ประเทศไทย ได้ปลูกฝัง mindset ด้านความยั่งยืนให้แก่บุคลากรภายในองค์กร โดยเริ่มจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ และพลังงาน ที่เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น ลดการเกิดคาร์บอนด้วยการเปลี่ยนจากใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน การเปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการขยะด้วยการนำไปสัมผัสประสบการณ์จริงที่โครงการดอยตุง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ดอยตุง โมเดล เพื่อศึกษาด้านการจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ” ดร.ปรียกร กล่าวเสริมเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจ และผลักดันให้เกิดการกระทำด้วยความเต็มใจและเห็นประโยชน์สูงสุดของความยั่งยืน ผู้นำต้องชี้นำ เป็นแบบอย่างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อสานความร่วมมือของบุคลากรทั้งองค์กร ให้สร้างวัฒนธรรมธรรมที่แข็งแรง“ปัจจุบันเทรนด์การพัฒนา Leadership เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการด้าน ESG ในไทย ได้รับการยอมรับและเล็งเห็นความสำคัญว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับองค์กรเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตที่จะสร้างผู้นำในส่วนงานต่างๆ โดยทั่วไป แต่ระยะหลังๆ หลายองค์กรได้มีการปรับ core value ให้เน้นความสำคัญด้าน ESG ซึ่งงานในส่วนดังกล่าวก็จะมีหน่วยงานภายในที่ดูแล โดย เดล คาร์เนกี จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะรายบุคคล ผ่านการสร้างสรรค์หลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้าน ESG อย่างมีประสิทธิภาพ”ว่า การพัฒนาองค์กรในอนาคตที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและของโลก ผู้นำต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคนโดยเฉพาะระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่ต้องบริหารทีม การพัฒนากระบวนการภายในที่ตอบรับกับความยั่งยืน การกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาว และการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยทางจิตใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืนสามารถชมข้อมูล Dale Carnegie Thailand เพิ่มเติมได้ที่: https://www.dalecarnegie.com/th