สบพ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร APR ต่อใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 42

สบพ.จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎี และปฎิบัติหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 42 ต่อใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน มีบุคลากรในอุตฯการบินจำนวน 27 คนเข้าร่วมสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รายงานว่า สบพ. โดยแผนกทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาช่างอากาศยาน จัดอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 42 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 คน เข้าฝึกอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 จำนวน 14 คนกลุ่มที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2567 จำนวน 13 คนทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด บริษัท ไทยไลอ้อนเมนทารี จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด กองบิน 2 กองทัพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บริษัท Rivema Asia Pacific Ltd., กองบินตำรวจ บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด BANGKOK AIRWAYS, PHORNSAVARN DEVELOPMENT SOLE COMPANY LIMITED บริษัท แอโรสเปซ เอ็ม อาร์ โอ จำกัด บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด Jets Asia Pacific และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมฝึกอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯสำหรับหลักสูตร APR เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอต่อใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลง เพี่อเป็นการทบทวนความรู้ด้านทฤษฎี และทักษะการฝึกปฏิบัติของนายช่างภาคพื้นดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มช่างอากาศยาน โดย สบพ.ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างภาคพื้นดิน ให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะผลักดันบุคลากรด้านการบินให้ได้มาตรฐานตามความต้องการขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ต่อไป