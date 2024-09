เนสท์เล่ ผนึก สผ. อนุรักษ์ชีวภาพ สู่เป้าหมาย OECMs ในระดับโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จับมือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective area-based Conservation Measures: OECMs) โดยเนสท์เล่ และ สผ. จะผนึกกำลังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ พัฒนาฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อผลักดันโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับพื้นที่บนบกและแหล่งน้ำบนบก ผ่านกิจกรรม ต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและชุมชนโดยรอบโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ” เป็นโครงการด้านความยั่งยืนที่เนสท์เล่ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง 9 ปี ที่บริเวณชุมชนรอบคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวทางหลัก 3 ด้านอย่างครบวงจรเป็นรายแรก ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง และฟื้นฟู เพื่อส่งต่อแหล่งน้ำให้กับคนรุ่นต่อไปได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต โดยความร่วมมือกับสผ. ในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงการที่จะต่อยอดในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นับเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OECMs ของประเทศไทยในการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองนางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา หรือ Good for the Planet โดยได้ดำเนินการด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ความยั่งยืนของแหล่งเพาะปลูกในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการดูแลและฟื้นฟูแหล่งน้ำจนมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สผ. ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจและความสำเร็จของโครงการเนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ และจะร่วมกันใช้ความเชี่ยวชาญในการต่อยอดโครงการเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ระบบนิเวศบริเวณคลองขนมจีน และสร้างความยั่งยืนได้อย่างครบทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพแก่สังคมในวงกว้างอีกด้วย”นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยว่า “สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ สผ. ได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการสำหรับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานนโยบายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน มุ่งหมายที่จะตอบสนองทิศทางตามกรอบงานคุนหมิง – มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) หรือ “Biodiversity Plan” ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความร่วมมือในวันนี้จะเป็นตัวช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ของแผนการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล”