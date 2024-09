“กัชคลาวด์” ผนึก “Talent Plus-ADM” นำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยรุกเอเชียใต้

ผู้จัดการรายวัน 360 – กัชคลาวด์ จับมือ นักลงทุนชั้นนำในUAE “Talent Plus และ ADM Holdings” ขยายตลาดสู่เอเซียใต้ และ ตะวันออกกลาง ผลักดันคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทย และ 11 ประเทศเอเซียตะวันออกสู่ระดับโกลบอลกัชคลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัทต้นสังกัดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้ผลิตคอนเทนต์ และ จัดจำหน่ายสื่อบันเทิงซึ่งได้รับการออกใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีกว่า 12 ประเทศทั่วโลก ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท Talent Plus และ, บริษัท ADM Holdings ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือ ชีค อาเหม็ด ดาลมุก อัล มักทูม (Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum) และ บริษัท J&F Holdingsโดย ไฟซาล เบลฮูล (Faisal Belhoul) รองประธานหอการค้าดูไบ และ กรรมการในรายการ ชาร์กแทงก์ ดูไบ (Shark Tank Dubai) พร้อมสนับสนุน ศิลปิน และ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ไปจนถึงการตลาดแบรนด์ ในประเทศตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ ในภูมิภาคที่กัชคลาวด์ดำเนินกิจการอยู่ ได้สามารถขยายขีดจำกัดการทำงานจากในประเทศสู่ระดับอินเตอร์อัลเทีย ลิม, ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท กัชคลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เปิดเผยว่า “จากรายงานของ Goldman Sachs พบว่า Creator Economy ทั่วโลกจะมีมูลค่าขึ้นกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8.4 พันล้านล้านบาท และ คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง 33.8 หมื่นล้านล้านบาทในปี 2027“เราเล็งเห็นถึงการเติบโตของตลาดครีเอเตอร์ที่เป็นมากกว่ากุญแจด้านการตลาด และ การทำแบรนด์ทั่วโลก แต่เรายังมองในด้านการพัฒนาครีเอเตอร์ และอุตสาหกรรมคอนเทนต์บันเทิงเช่นกัน จึงได้ร่วมกับ Talent Plus ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และวงการบันเทิงตะวันออกกลาง ในการสร้างโอกาสให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และศิลปินคนดัง ได้ทำงานในระดับอินเตอร์มากยิ่งขึ้น ไปจนถึงการเสริมสร้างคอมมูนิตี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกด้วย” นอกจากนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานธุรกิจ พร้อมเปิดกัลป์คลาวด์ สาขาอาบูดาบีอย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงการทำการตลาดให้กับแบรนด์ และ สร้างคอนเทนต์บันเทิงในเอเซียโดยเฉพาะ ไทย อินโดนีเซีย เกาหลี และ ประเทศผู้นำในตะวันออกกลาง ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนายนิโรธ ฉวีวรรณากร Country Director บริษัท กัชคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แนวโน้มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย ปี 2566 มีการใช้จ่ายค่าที่พักสูงที่สุดถึง 36% รองลงมาเป็น ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม 23% ค่าสินค้าของที่ระลึก 18% และ ค่าเดินทางในประเทศ 10% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง และ เอเซียใต้ที่มีสถิติท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2562-2566 จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ในไทย ทั้งธุรกิจร้านอาหาร / โรงแรม / อสังหาริมทรัพย์ / ขนส่ง / สุขภาพ / ค้าปลีก ไปจนถึง ธุรกิจลักชัวรี ในการขยายตลาดเจาะกลุ่มประเทศมีกำลังซื้อ หรือ ตลาด Niche”โดย ผลสำรวจ การท่องเที่ยว Post-Covid ชี้ให้เห็นว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีศักยภาพในการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวในไทย อยู่ที่ประมาณ 97,000 บาท ในช่วงระยะเวลาท่องเที่ยว 10-11 วัน หรือประมาณ 8,833 บาทต่อวัน/ต่อคน ซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ 107,000 บาท ในช่วงระยะเวลาท่องเที่ยว 13-14 วัน หรือประมาณ 7,696 บาทต่อวัน/ต่อคน และ ไทยยังติดอันดับท็อป10 ที่นักท่องเที่ยวอินเดียเลือกมาเที่ยวเป็นทริปครอบครัวอีกด้วย”ดังนั้น แบรนด์สามารถใช้การวางกลยุทธ์คอนเทนต์เพื่อโปรโมทสินค้า และ บริการ ที่ตอบโจทย์กลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการทำแคมเปญร่วมกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไมเคิล ชาฮ์ดา (Michel Chahda), ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง Talent Plus เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในตะวันออกกลางมีการใช้งบประมาณไปกับสื่อต่างๆ กว่า 46% เป็นมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 744 ล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจบันเทิงเติบโตขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการพัฒนาสื่อ และความบันเทิงทั้งด้านครีเอทีฟ, เทคโนโลยี ,การผลิตคอนเทนต์, การทำอะคาเดมี่เฉพาะด้าน ไปจนถึงด้านกฎหมาย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลดีต่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์, ศิลปิน, คนดังในระยะยาว เราจึงจับมือกับกัชคลาวด์ในการสร้างเครือข่ายระดับโกลบอล ไปจนถึงวงการฮอลลีวูด นอกจากนี้ยังได้การสนับสนุนจาก AMD Holdings และ J&F Holdings เพื่อสร้างความมั่นคง และ ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอีกด้วย”“Talent Plus มีความเชี่ยวชาญ และ เข้าใจอุตสาหกรรมสื่อ และ ความบันเทิงตะวันกลางเป็นอย่างดี โดยมีการก่อตั้งธุรกิจต้นสังกัดศิลปิน และ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำของตะวันออกกลาง สร้างรายได้กว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาดให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมาย ทั้งด้านสุขภาพ. เทคโนโลยี, ค้าปลีก และ ความงาม รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ในตะวันออกกลาง ไปจนถึงสโมสรฟุตบอล และ นักกีฬาชื่อดังจากทั่วโลกโดยตรง” ไมเคิล กล่าวทั้งนี้ Gushcloud (กัช-คลาวด์) เป็นบริษัทด้านการจัดแบรนด์ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ และ การผลิตคอนเทนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลระดับโลก เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อผู้ชมและแบรนด์ไปยังอินฟลูเอนเซอร์ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดแบรนด์ ให้บริการด้านการผลิตสื่อ การขายและการจัดจำหน่าย และ ได้รับการออกใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็นผู้ร่วมผลิต การสร้างออริจินอลคอนเทนต์ สื่อ และ การจัดอีเวนต์อีกทั้งยกระดับคอมมูนิตี้ content creator บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ภายใต้คอนเซปต์ Creating Tomorrow’s Postitive Influence สำหรับประเทศไทยมีการผลิตคอนเทนต์วาไรตี้ เกมโชว์ เพื่อเป็นพื้นที่ความบันเทิงของทุกคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สุขุมมิตรแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 ยูนิต ได้แก่ Gushcloud Agency, Gushcloud Entertainment, Gushcloud Studios และ GC Live นอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงานมากกว่า 300 คน โดยมีสาขากว่า 12 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์