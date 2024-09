ออมนิคอมฯ ตั้ง "จิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์" ขึ้นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งคกก.บริหารเสริมแกร่งการดำเนินงาน

เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยได้ปรับทัพทีมผู้บริหารด้วยการเลื่อนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โอเอ็มดี ประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งของ โอเอ็มจี ประเทศไทย โดยจะทำงานร่วมกับทีมผู้บริหาร โอเอ็มจี ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยและเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจในตลาดที่มีพลวัตมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกด้วยเหตุนี้จึงได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการเติบโต เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (GM) ของ โอเอ็มดี ประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อขยายศักยภาพด้านข้อมูลเชิงลึก และการสื่อสารการตลาดให้กับองค์กรยังได้รับมอบหมายหน้าที่ที่กว้างขึ้นในฐานะหัวหน้าแผนกข้อมูลเชิงลึกและการสื่อสารการตลาด (Head of Insights and Marcom) ของ โอเอ็มจี ประเทศไทยนี่คือส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของ โอเอ็มจี ประเทศไทย ที่จะเติบโต และสร้างความเป็นเลิศ การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของเครือข่ายในการสร้างทีมผู้นำที่มีทั้งพลวัตในการขับเคลื่อนธุรกิจ มีความคิดก้าวหน้า และเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับ โอเอ็มจี ประเทศไทย ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ และโอกาสในการเติบโตทีมผู้นำที่แข็งแกร่งของ โอเอ็มจี ประเทศไทยขณะนี้ประกอบด้วย:• คุณโรเชล นีล ชฮายา Chief Executive Officer OMG Thailand• คุูณจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ Chief Operating Officer OMG Thailand• คุณเริงฤทธิ์ จินดาพร General Manager OMD Thailand• คุณณุวีร์ พงษ์สถิตย์พร ดูแล PHD ประเทศไทยในฐานะ Managing Director ร่วมกับ คุณชัยวุฒิ เอี่ยมวุฒิกร General Manager• คุณนพดล เวชวรณิชย์ Chief Finance Officer• คุณนันท์นภัส โชติรัตนะกาญจน์ Head of Trading and Investment OMG Thailand• ดร. พิทยะพันธ์ ศรีแววเนตร Head of Insights and Marcom OMG Thailand• และคุณวาริดดา บูรพาธนะ Head of People OMG Thailand“โอเอ็มจี ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยความสามารถด้านดิจิทัลและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เติบโตจากจุดแข็งสู่จุดแข็ง กลุ่มผู้นำใหม่เหล่านี้ที่มีความสามารถสูง และโครงสร้างนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับ โอเอ็มจี ประเทศไทยในการต่อยอดและหาทางออก ช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจสำหรับลูกค้าของเราในอนาคต” คุณโรเชล นีล ชฮายา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) โอเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว