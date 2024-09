เตรียมจัดงาน A-PLAS 2024 Integrating Plastic Value Chain for ECO-FUTURE 19 – 21 ก.ย.นี้ ที่ไบเทค

นอกจากนี้ ในงาน ยังมีการโชว์ผลงานจากผู้ชนะเลิศจากการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก thailand plastic award ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด EMBRACING THE LOOP:PAVING THE WAY FOR PLASTIC CIRCULARITY: ผสานวงจร:ปูทางสู่การหมุนเวียนพลาสติก มีคลีนิคให้คำปรึกษา ทางด้านเทคนิคการผลิต, การออกแบบและการคำนวน carbon footprint โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพลาสติก พร้อมทั้งการสัมมนาด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกด้าน จัดเต็ม 3 วันกว่า 10 หัวข้อ เช่น ความรู้ด้านเม็ดพลาสติก รวมทั้ง การสอนเขียน Plc เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาสู่ automation ในอนาคต ต่อไป