“ทีเส็บ-วีซ่า” เปิดตัวบัตรกระตุ้นไมซ์ ตั้งเป้าสิ้นปีหน้ามีผู้ถือบัตร 3 หมื่นราย

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทีเส็บ ร่วมกับ วีซ่า , ทีทูพี และ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแคมเปญ Thailand MICE Privileges กิจกรรมส่งเสริมการตลาด อุตสาหกรรมไมซ์ไทย ผ่านบัตร "Thailand MICE Visa Prepaid Card" พร้อมมอบสิทธิสุดพิเศษให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ และผู้ประกอบการ SMEนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานเชิงธุรกิจ และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงแห่งเอเชีย หรือ High Value-Added Destination ให้กับนักเดินทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยกลยุทธ์สำคัญของทีเส็บ คือ การเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ ๆ หรือ New MICE Product Development ให้เป็นจุดขายของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยล่าสุดได้เปิดตัวแคมเปญ Thailand MICE Privileges กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยร่วมมือกับพันธมิตรมากมายคือ บริษัท วีซ่า ผู้นำการให้บริการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก, บริษัท ทีทูพี จํากัด และ กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำค้าปลีกและบริการอันดับ 1 ในไทย มอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ผ่านบัตร Thailand MICE Visa Prepaid Card ซึ่งเป็นบัตรชำระเงิน วีซ่า สำหรับธุรกิจแบบเติมเงิน อาทิ Welcome Offers คูปองส่วนลดสำหรับการชอปปิง ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน, ส่วนลดสำหรับห้องพัก 17% ที่โรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราภายในประเทศไทย รวมทั้งสิทธิพิเศษจากพันธมิตรต่างๆ อาทิ ส่วนลดสำหรับการบริการรถลีมูซีน 15% ส่วนลดสำหรับร้านอาหาร 10% ส่วนลดสำหรับบริการขนส่งสูงสุดถึง 60% บริการรับฝากสัมภาระที่สนามบินฟรี ปีละ 2 ครั้ง บริการจัดส่งสัมภาระฟรี ปีละ 1 ครั้ง ส่วนลดสำหรับที่พักโรงแรมสูงสุด 25% และส่วนลดจากชอปปิง สปา แพ็กเกจห้องประชุม เป็นต้นบัตรดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มนักเดินทางธุรกิจทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย รวมถึงผู้ประกอบการ SME ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ชอปปิง โรงแรม บริการรถลีมูซีน สปา บริการรับฝากหรือจัดส่งสัมภาระที่สนามบิน บริการขนส่ง การเดินทาง สิทธิพิเศษจากสถานที่จัดงาน ในการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ผู้ถือบัตรยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในเครือข่ายธุรกิจของทีเส็บ เพื่อรับข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ อีกด้วยทีเส็บเล็งเห็นศักยภาพของนักธุรกิจ นักเดินทางไมซ์ และผู้ประกอบการ SME ในการใช้บัตรใบนี้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและขยายศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษตลอดทริปการเดินทางธุรกิจ โดยในปี 2568 ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ถือบัตร Thailand MICE Visa Prepaid Card จำนวน 30,000 คน โดยมีการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักเดินทางไมซ์เพิ่มขึ้นประมาณ 5 %“ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทีเส็บให้สำเร็จตามเป้าหมายปี 2568 ที่ตั้งเป้าให้ประเทศไทยมีนักเดินทางไมซ์ รวมทั้งสิ้น 34 ล้านคน ทำรายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศรวม 200,000 ล้านบาท เกิดการกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมไมช์สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย 400,000 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมประเทศไทยให้เป็น High Value-Added Destination ให้กับนักเดินทางธุรกิจจากทั่วโลก ตามเป้าหมายของทีเส็บ”นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับทีเส็บในการเปิดตัวบัตรพรีเพดเพื่อธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาการนำเสนอที่เหมาะสม เห็นได้จากจำนวนบัตรชำระเงินเพื่อธุรกิจของวีซ่าในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นในอัตราเลขสองหลักเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา1 สะท้อนให้เห็นความต้องการของภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่ต้องการปรับตัวสู่การชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล ที่ วีซ่า เรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกที่ด้วยเครือข่ายระดับโลก นวัตกรรม และประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการให้บริการการชำระเงินเพื่อธุรกิจ ความร่วมมือกับทีเส็บในครั้งนี้คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความมุ่งมั่นของเราเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโซลูชันด้านการเงินสำหรับธุรกิจ หรือ B2B อีกทั้งช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย”สำหรับการใช้งานของบัตรนี้ เป็นบัตรพรีเพด (Prepaid) หรือบัตรเติมเงิน มีค่าธรรมเนียมบัตร 350 บาท โดยผู้ถือบัตรต้องเติมเงินในบัตรก่อนจึงจะใช้งานได้ เป็นบัตรที่ใช้งานสะดวก เพียงแค่ Top up เงินในบัตรผ่านแอปพลิเคชัน Deep Pocket (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android) ของบริษัท ทีทูพี ผู้ออกบัตร (อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของข้อมูลจาก VISA) เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่รับบัตร VISA พร้อมกับรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมาย