“คามุคามุ”ส่งเมนูใหม่รุกตลาดเฮลท์ตี้

ผู้จัดการรายวัน 360 -คามุ คามุ เปิดตัว Duo Dolce เมนูละมุน x2 เครื่องดื่มพร้อม“บลามันเจ พุดดิ้ง” ท็อปปิ้งลับ ประจำซีซั่น สูตร Vegan 100% รุกตลาดสุขภาพ ด้วยแคมเปญ “It’s never too late…”ชวนชานมเลิฟเวอร์ปรับสมดุลการบริโภค อร่อยแบบไม่ตึงเครียดนายทินกฤต สินทัตตโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คามุ คามุ จำกัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ประเทศไทย มูลค่าตลาดร้านอาหารในช่วงปีพ.ศ.2566มีมูลค่าประมาณ 4.35 แสนล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 7.1 จากปี พ.ศ.2565 โดยธุรกิจได้รับปัจจัยหนุนจากการ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ และปัจจัยจากช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองและวันหยุดยาว ในช่วงท้ายปีตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี คามุ คามุ ยังคงยึดมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจอย่างแท้จริง ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่าลูกค้ามีความพยายามที่จะยืดหยุ่นและสร้างสมดุลให้กับการบริโภค ซึ่งเห็นได้จากสถิติที่ลูกค้าที่มีการสั่งความหวาน 25% และ หวาน 75% มีเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% แสดงให้เห็นว่า มีลูกค้าบางกลุ่มพยายามจะปรับพฤติกรรมทีละเล็กน้อย เพื่อให้การดูแลสุขภาพหรือการรักษาสมดุลในการบริโภคเป็นไปอย่างยั่งยืนในขณะที่ลูกค้าที่ชอบ "หวานน้อย" และ "หวานร้อย" มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 50/50% ทางบริษัทจึงได้คิดสูตรที่รองรับการสั่งความหวานที่เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละเมนูที่ยังคงตวามอร่อย และยังดีต่อสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มนมทางเลือกจากพืช และเครื่องดื่มไร้กาแฟอีน ทั้งนี้ ปัจจุบัน คามุ คามุ มีสาขารวม 179 สาขา ในประเทศไทยสำหรับในปี2567นี้ คามุ คามุ ยังคงต่อยอดเทรนด์สุขภาพสำหรับชานมเลิฟเวอร์ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เครื่องดื่ม Duo Dolce เมนูละมุน x2 เครื่องดื่มพร้อม “บลามันเจ พุดดิ้ง” (Blancmange Pudding) ท็อปปิ้งลับประจำซีซั่น สูตร Vegan 100% สัมผัสที่ความเนียนนุ่ม ปราศจากนมสดและครีม ซึ่งได้รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยสูตรต้นตำรับจากฝรั่งเศส นอกจากให้อรรถรสเพิ่มขึ้นแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วย ครั้งนี้ คามุ คามุได้ตอบรับความต้องการของการบริโภค Non-Diary Product ที่เพิ่มมากขึ้น ตัวพุดดิ้งเองจึงมาในรูปแบบของท็อปปิ้งบนเครื่องดิ่มและในรูปแบบของของว่าง ได้แก่ พรีเมี่ยม มัทฉะ ซอย ดริ๊งก์ (Premium Matcha Soy Drink), Original - OG Soy Drink , ชาฟัก กรีนที เลมอนเนด (Winter Melon Green Tea Lemonade),ชาฟัก เลมอนเนด (Winter Melon Lemonade), ESPRESSO Soy Drink และ Super Soy ParfaitSuper Soy Parfait Dessert เครื่องดื่มแนว Dessert In A Cup ที่รวมเอาท็อปปิ้งใหม่และท็อปปิ้งยอดฮิตของคามุทั้ง 4 ตัว ใน Soy Drink ไว้ในแก้วเดียว มีรสชาติกลมกล่อมไม่มีกลิ่นถั่วเหลืองที่แรงเกินไป ดื่มง่าย เป็นมิติใหม่ของเครื่องดื่มและของว่างในยุคที่ทุกคนต้องการบาลานซ์ความอร่อยล้ำและดีต่อสุขภาพWinter Melon Green Tea ชาฟักยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นที่ชื่นชอบหมาล่าและเป็นเครื่องดื่มสุดฮอต Winter Melon Drink หรือน้ำฟักเขียว มีคุณสมบัติดับกระหาย ทำให้ชุ่มคอ ซึ่งทางคามุ ได้นำเอา Fresh Jasmine Green Tea หรือชามะลิที่เป็นที่ชื่นชอบตลอดกาลมาปรุงสูตรกับ Winter Melon และเพิ่มความสดชื่นด้วยน้ำเลมอนเนดจากเลมอนสดเข้าไป ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ฟินเว่อร์ในการดื่มเครื่องดิ่มที่อร่อย มีรสชาติหลากมิติ เปิดประสบการณ์การดื่มชาหรือน้ำฟักไปอีกขั้นอย่างลงตัวนางสาวรณิดา สินทัตตโสภณ กรรมการบริหาร บริษัท คามุ คามุ จำกัด กล่าวว่า “ปี 2567 เทรนด์การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มแบบยั่งยืนกำลังเติบโต ผู้บริโภคเริ่มมองหาเครื่องดื่มจากพืชเป็นทางเลือกแทนนมวัว นมปราศจากสัตว์ เนื่องจากใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าการผลิตนมวัว อีกทั้งยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าผลิตภัณฑ์นมทั่วไปถึงร้อยละ 96 เครื่องดื่มลดน้ำตาล และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลำไส้ คามุ คามุ จึงได้พัฒนาสูตรเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เครื่องดื่มสูตรเจและวีแกน 100% ที่สร้างสรรคจากพืชที่มีรสชาติอร่อย เข้มข้น อาทิ นมถั่วเหลือง ชาฟัก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งผู้รักสุขภาพก่อนจะเข้าช่วงเทศกาลเจประจำปี 2567 ที่กำลังจะมาถึงในต้นเดือนตุลาคมนี้ คามุ คามุ ได้จัดแคมเปญ “It’s never too late…” เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคร่วมการปรับพฤติกรรมการบริโภคให้สมดุลขึ้น แต่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป โดยเริ่มจากการลองลดนมวัวเป็นบางวัน (Flexitarian) ซึ่งเป็นเทรนด์ใหญ่ในกลุ่มคนรักสุขภาพทั่วโลกที่หันมาบริโภคนมทางเลือกหรือการลดน้ำตาล ลดหวาน และเพิ่มการบริโภคขนม ของว่างที่อิ่มนานขึ้น และมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจให้มากขึ้น แบบไม่ตึงเครียดจนเกินไปนอกจากนี้ทางบริษัทยังมุ่งหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เครื่องดื่ม ขนม ให้มีรสชาติกลมกล่อม แปลกใหม่ รับประทานง่าย ที่ถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการเติบโตยอดขายรายสาขาอย่างยั่งยืนสำหรับคู่ค้าในฝั่งแฟรนไชส์ของเรา อาทิเช่น วาฟเฟิลร้อนที่ทำจากแป้งโมจิ (Mochi Waff) ไอศกรีมซอฟเสริฟ (Soft Serve Twist) หรือ สเลอร์ปี้ชาไทย (Frosty Thai Tea) ที่เริ่มจำหน่ายเฉพาะสาขาในปีนี้ทั้งนี้ เครื่องดื่มและท็อปปิ้งทั้งหมดในซีรีส์ Duo Dolce เมนูละมุน x2 ทั้งเมนูชา กาแฟ และเครื่องดิ่่มที่ไร้คาเฟอิน เป็นสูตรเจและวีแกน100% จึงเหมาะสำหรับคนอยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพจากจุดเริ่มต้นง่าย ๆ อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์กับเครื่องดื่มและท็อปปิ้งทั้งหมดในซีรีส์ Duo Dolce เมนูละมุน x2 ตั้งแต่วันนี้ ที่คามุ คามุ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ