UACE จับมือพันธมิตรใหม่ SCIeco ในโครงการผลิตRDF3ที่อินโดนีเซีย

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด “UACE” บริษัทย่อยของ UAC นายวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด “SCIeco” และ Mr. Widiyo Buntoro ผู้บริหารบริษัท PT Terang Hidup Energi “THE”ร่วมลงนามสัญญาการร่วมทุนในบริษัท PT Cahaya Yasa Cipta “CYC” ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง UACE, SCIeco และ THE ในสัดส่วน 60% 10% และ 30% ตามลำดับบริษัท PT Cahaya Yasa Cipta (CYC) เป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF3) ตามแนวคิด Turn Waste to Value ที่มีกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน จากขยะสด และขยะในหลุมฝังกลบของชุมชน ซึ่งจะช่วยกำจัดขยะไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวันหรือประมาณ 110,000 ตันต่อปี เพื่อทดแทนการใช้พลังงานถ่านหิน 70 ตันต่อวัน ทำให้ช่วยลดคาร์บอนทั้งระบบได้ 30,000 ตันคาร์บอนต่อปี โดยจะจำหน่ายให้กับบริษัท PT SEMEN JAWA ในเครือเอสซีจี ซึ่งถือเป็นการต่อยอดธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ (ESG) สอดรับนโยบายการการวางรากฐานความยั่งยืนในอนาคตต่อไป