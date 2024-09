Kleenex เปิดตัว "Kleenex Oil Control" ทำ Music Marketing เพลง “Unlock มัน” กับสามสาว PiXXiE

และนี่ยังเป็นครั้งแรกที่ Kleenex ได้ทำ Music Marketing เพลง “Unlock มัน” ร่วมกับ Girl Group สุดฮอตอย่าง PiXXiE ที่มาเป็นตัวแทนส่งต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะกับคนที่มีผิวมันหรือผิวผสม เพราะ Kleenex เข้าใจถึงปัญหาหน้ามันที่อาจทำให้บางคนขาดความมั่นใจระหว่างวัน แต่ Kleenex Oil Control* จะเข้ามาทำให้ทุกคนพร้อม Unlock มัน และกล้าออกไปใช้ชีวิตได้มั่นใจขึ้นเพื่อส่งต่อความมั่นใจมากขึ้น Kleenex ยังได้มีการโปรโมท Kleenex Oil Control* ผ่านสื่อนอกบ้านในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังร่วมเป็น Main Sponsor ให้กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ PiXXiE อย่าง PiXXiE Tales Concert : Welcome to PiXXiE Land เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีโดยที่ PiXXiE Tales Concert : Welcome to PiXXiE Land ที่ผ่านมา Kleenex ยังได้มีการจัดบูธกิจกรรมภายในงานที่ได้มีการแจก Tattoo Sticker และยังได้มีการตั้ง Photobooth ให้แฟนๆ PiXXiE ได้ร่วมถ่ายรูปกลับไปเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ ภายในคอนเสิร์ตยังมีการแจกผลิตภัณฑ์ Kleenex Oil Control* ทุกที่นั่ง เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้สินค้า และยังเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้ซึบซัมกับทั้งโมเมนต์สนุก หรือโมเมนต์ที่อบอุ่นได้เต็มที่ในคอนเสิร์ต