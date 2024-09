บีโอไอฟุ้งงาน SUBCON Thailand ภาคตะวันออก มียอดจับคู่ธุรกิจ 2,800 ล.

บีโอไอ ปลื้มผลสำเร็จงาน SUBCON Thailand : The East 2024 ครั้งที่ 3 มียอดจับคู่ธุรกิจ 669 คู่ สร้างมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนกว่า 2,800 ล้านบาท พร้อมจับคู่ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนยานยนต์สมัยใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หนุนไทยศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนสำคัญของภูมิภาคอาเซียนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ผลการจัดงาน SUBCON Thailand : The East 2024 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี มีการจับคู่ธุรกิจจำนวน 669 คู่ และสร้างมูลค่าเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,800 ล้านบาท โดยปีนี้มีการขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุม 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพที่พร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่SUBCON Thailand : The East 2024 ถือเป็นงานที่รวบรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานที่ผ่านมามีกิจกรรมสำคัญทั้งเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก กิจกรรมเจรจาธุรกิจและงานสัมมนาที่ครอบคุลมทุกมิติของภาคการผลิต รวมทั้งกิจกรรม “FOTON CP SOURCING DAY” ที่บีโอไอร่วมกับ บริษัท โฟตอน ซีพี มอเตอร์ จำกัด โดยเกิดการจับคู่ธุรกิจมากถึง 46 คู่ มูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนกว่า 500 ล้านบาท ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ Supply Chain ระดับโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่“บีโอไอเดินหน้าสนับสนุนให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพในประเทศ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ Supply Chain ระดับโลก งาน SUBCON Thailand : The East 2024 ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ภาคตะวันออก และเกิดการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วน พร้อมสร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการร่วมทุน การจัดซื้อชิ้นส่วน การว่าจ้างผลิต และการแลกเปลี่ยนความรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวม 5,229 คน มากกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติในการเลือกใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ” นายนฤตม์ กล่าวจากความสำเร็จในครั้งนี้ บีโอไอจึงมีแผนจัดงานนี้ เป็นประจำทุกปีควบคู่กับงาน SUBCON Thailand ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยงานครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2568 และงาน SUBCON Thailand : The East 2025 จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2568 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี